Formula 1Ferrari

F1 GP Brasile | Hamilton attacca Leclerc: “Aggressivo solo con me, non mi farò mettere a tacere”

"A Singapore con Max è stato più leggero, mi limito a dire quello che vedete tutti. Non mi sono mai scusato per essere sincero", dice Lewis

di Peppe Marino6 Novembre, 2026
Non si placa la polemica tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo il caso di Città del Messico. A Interlagos il britannico conferma che il pilota monegasco corra con maggiore durezza nei suoi confronti, ribadisce di non pentirsi delle parole dette a caldo e guarda al 2027 come anno della svolta
F1 GP Brasile | Hamilton attacca Leclerc: “Aggressivo solo con me, non mi farò mettere a tacere”

Non si placa in alcun modo la polemica tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con il sette volte campione del mondo che continua ad andare giù pesante nei confronti del compagno di squadra. La Ferrari avrà una bella gatta da pelare in questo weekend in Brasile, dove il monegasco sta raggiungendo in queste ore la pista dopo la visita lampo a Monaco per la nascita della figlia Bianca. Il pilota inglese ha risposto senza filtri alle domande, anche scomode, dei giornalisti presenti a Interlagos.

Hamilton dimostra di non aver digerito i reiterati attacchi di Leclerc nel primo giro a Città del Messico, che hanno danneggiato non solo i piloti, ma anche la Ferrari, consegnando a Max Verstappen una grossa occasione, poi colta, di vincere, a discapito di quella che sarebbe potuta essere una doppietta o comunque un doppio podio per la Rossa. Il britannico non usa troppi giri di parole, e sembra chiaro il tentativo di portare dalla sua parte sia il team che l’opinione pubblica.

Hamilton su Leclerc: “Sì, a Singapore con Max è stato diverso”

Alla domanda se condivida l’impressione che Leclerc corra con maggiore durezza contro di lui rispetto agli altri piloti, citando anche il diverso atteggiamento mostrato verso Verstappen a Singapore, Hamilton non ha usato giri di parole: “Sì. Mi limito a dire quello che vedete. A Singapore è stato diverso. Basta anche guardare a quanto accadeva con Sebastian e Carlos”.

Sul fatto che la questione sia tutt’altro che archiviata, il britannico ha spostato l’attenzione sulle riunioni interne ancora da svolgere: “Ero frustrato e lo sono ancora. Ci sono conversazioni che dobbiamo affrontare, e lo faremo quando ci sarà il tempo. Fred è tornato in Europa per lavorare con la squadra, Charles è stato con la sua famiglia, e non abbiamo ancora avuto l’opportunità di parlarne approfonditamente”.

Hamilton ha poi ribadito il valore del lavoro svolto dalla squadra, aggravando il rammarico per l’occasione persa: “Avevamo la possibilità di vincere. La squadra ha fatto un lavoro straordinario portando aggiornamenti durante l’anno, lavorando senza sosta per ridurre il distacco nonostante il deficit di potenza. Nelle ultime tre gare abbiamo conquistato più punti di qualsiasi altra squadra, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Dobbiamo lavorare per assicurarci che quanto accaduto non si ripeta”.

“Non mi pento, non mi farò mettere a tacere”

Sulle critiche ricevute per le dichiarazioni rilasciate a caldo, via radio e nel post gara, Hamilton ha rivendicato con forza il proprio diritto alla schiettezza: “Non so come siano state accolte le mie parole, e non mi interessano particolarmente le opinioni degli altri. Quando sei in gara hai il battito a 170, viaggi a oltre 300 chilometri orari e non hai il tempo di calcolare quello che dici pensando a cosa scriveranno i giornalisti. In quei momenti emerge la frustrazione”.

Il britannico ha chiuso il tema senza alcun ripensamento: “A volte puoi dire qualcosa di cui ti penti, ma io non mi pento. Non mi sono mai scusato per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere. Mai”.

Il peso della convivenza nel box

Analizzando il rapporto con il compagno di squadra, Hamilton ha riconosciuto la difficoltà di inserirsi in un ambiente in cui Leclerc è un punto di riferimento consolidato: “Charles è qui da otto anni, ha conquistato nove vittorie con la squadra ed è profondamente integrato nell’ambiente. Sapevo che sarebbe stata una sfida. Ho sempre rispettato questa situazione e ho lavorato molto per costruire un buon rapporto con lui, per trovare armonia e lavorare insieme”.

Il pilota ha poi collegato le tensioni al proprio carattere esigente: “Non è semplice quando arriva in una squadra una persona come me, perché sono molto diretto e continuo a spingere per ottenere cambiamenti. E continuerò a farlo. Finché sarò qui, sarà così”.

Lo sguardo al 2027

Nonostante le tensioni, Hamilton ha chiuso guardando agli obiettivi futuri della Ferrari, già citati anche nel giovedì precedente a proposito del 400° Gran Premio: “Sono qui per vincere. Per riuscirci bisogna lavorare tutti insieme, remare nella stessa direzione e con la stessa forza. Io devo spingere gli altri, ma ho anche bisogno che gli altri spingano me: possiamo tutti migliorare”.

“Credo davvero che questa squadra possa lottare per il campionato il prossimo anno. Stiamo già lavorando con il responsabile dell’aerodinamica per conservare gli aspetti positivi della monoposto attuale e correggere alcuni piccoli dettagli migliorabili. Anche sul fronte della power unit il lavoro sta proseguendo”.

Quali critiche ha rivolto Lewis Hamilton alla condotta di gara di Charles Leclerc?
Lewis Hamilton ha affermato che Leclerc adotta una maggiore aggressività nei duelli diretti contro di lui rispetto ad altri piloti, citando come esempio il diverso atteggiamento tenuto dal monegasco verso Verstappen a Singapore. Il britannico ha ribadito la frustrazione per la vittoria e la doppietta sfumate a Città del Messico.
Qual è la posizione di Hamilton in merito alle dichiarazioni rilasciate via radio e ai media?
Hamilton ha difeso con fermezza la schiettezza delle sue parole pronunciate a caldo in Messico, rifiutando ogni ripensamento. Il sette volte campione del mondo ha dichiarato di non interessarsi alle opinioni altrui e di non essersi mai pentito di essere autentico, affermando che non si farà mai mettere a tacere.
Come descrive Hamilton le dinamiche di convivenza all’interno del box Ferrari?
Hamilton ha riconosciuto le difficoltà di inserirsi in una squadra in cui Leclerc è un riferimento integrato da otto anni. Pur rispettando questo contesto, il pilota inglese ha spiegato come il suo carattere esigente e diretto spinga costantemente verso il cambiamento per migliorare le dinamiche e i risultati del team.
Per quale motivo non è ancora avvenuto un chiarimento approfondito tra i piloti?
Il confronto interno non è ancora stato affrontato a causa dei complessi impegni logistici avuti tra le due gare.Fred Vasseur è rientrato in Europa per lavorare con la squadra, mentre Leclerc si è recato a Monaco per la nascita della figlia Bianca, facendo slittare la discussione a porte chiuse.
Quali sono le prospettive di Hamilton in vista del mondiale Formula 1 2027?
Hamilton ha ribadito di essere in Ferrari esclusivamente per vincere, dicendosi convinto che la squadra abbia il potenziale per lottare per il titolo il prossimo anno. Il britannico sta già collaborando con il reparto aerodinamico e motoristico per affinare i dettagli della vettura e correggere i limiti attuali.

3/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Ferrari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033750 13901https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261102005612 5947https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032216 2654https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033556 4689https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032551 12141https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033228 27592https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033947 29518https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031034249 29997https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031031649 22530