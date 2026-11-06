F1 GP Brasile | Hamilton attacca Leclerc: “Aggressivo solo con me, non mi farò mettere a tacere”

Non si placa in alcun modo la polemica tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, con il sette volte campione del mondo che continua ad andare giù pesante nei confronti del compagno di squadra. La Ferrari avrà una bella gatta da pelare in questo weekend in Brasile, dove il monegasco sta raggiungendo in queste ore la pista dopo la visita lampo a Monaco per la nascita della figlia Bianca. Il pilota inglese ha risposto senza filtri alle domande, anche scomode, dei giornalisti presenti a Interlagos.

Hamilton dimostra di non aver digerito i reiterati attacchi di Leclerc nel primo giro a Città del Messico, che hanno danneggiato non solo i piloti, ma anche la Ferrari, consegnando a Max Verstappen una grossa occasione, poi colta, di vincere, a discapito di quella che sarebbe potuta essere una doppietta o comunque un doppio podio per la Rossa. Il britannico non usa troppi giri di parole, e sembra chiaro il tentativo di portare dalla sua parte sia il team che l’opinione pubblica.

Hamilton su Leclerc: “Sì, a Singapore con Max è stato diverso”

Alla domanda se condivida l’impressione che Leclerc corra con maggiore durezza contro di lui rispetto agli altri piloti, citando anche il diverso atteggiamento mostrato verso Verstappen a Singapore, Hamilton non ha usato giri di parole: “Sì. Mi limito a dire quello che vedete. A Singapore è stato diverso. Basta anche guardare a quanto accadeva con Sebastian e Carlos”.

Sul fatto che la questione sia tutt’altro che archiviata, il britannico ha spostato l’attenzione sulle riunioni interne ancora da svolgere: “Ero frustrato e lo sono ancora. Ci sono conversazioni che dobbiamo affrontare, e lo faremo quando ci sarà il tempo. Fred è tornato in Europa per lavorare con la squadra, Charles è stato con la sua famiglia, e non abbiamo ancora avuto l’opportunità di parlarne approfonditamente”.

Hamilton ha poi ribadito il valore del lavoro svolto dalla squadra, aggravando il rammarico per l’occasione persa: “Avevamo la possibilità di vincere. La squadra ha fatto un lavoro straordinario portando aggiornamenti durante l’anno, lavorando senza sosta per ridurre il distacco nonostante il deficit di potenza. Nelle ultime tre gare abbiamo conquistato più punti di qualsiasi altra squadra, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Dobbiamo lavorare per assicurarci che quanto accaduto non si ripeta”.

“Non mi pento, non mi farò mettere a tacere”

Sulle critiche ricevute per le dichiarazioni rilasciate a caldo, via radio e nel post gara, Hamilton ha rivendicato con forza il proprio diritto alla schiettezza: “Non so come siano state accolte le mie parole, e non mi interessano particolarmente le opinioni degli altri. Quando sei in gara hai il battito a 170, viaggi a oltre 300 chilometri orari e non hai il tempo di calcolare quello che dici pensando a cosa scriveranno i giornalisti. In quei momenti emerge la frustrazione”.

Il britannico ha chiuso il tema senza alcun ripensamento: “A volte puoi dire qualcosa di cui ti penti, ma io non mi pento. Non mi sono mai scusato per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere. Mai”.

Il peso della convivenza nel box

Analizzando il rapporto con il compagno di squadra, Hamilton ha riconosciuto la difficoltà di inserirsi in un ambiente in cui Leclerc è un punto di riferimento consolidato: “Charles è qui da otto anni, ha conquistato nove vittorie con la squadra ed è profondamente integrato nell’ambiente. Sapevo che sarebbe stata una sfida. Ho sempre rispettato questa situazione e ho lavorato molto per costruire un buon rapporto con lui, per trovare armonia e lavorare insieme”.

Il pilota ha poi collegato le tensioni al proprio carattere esigente: “Non è semplice quando arriva in una squadra una persona come me, perché sono molto diretto e continuo a spingere per ottenere cambiamenti. E continuerò a farlo. Finché sarò qui, sarà così”.

Lo sguardo al 2027

Nonostante le tensioni, Hamilton ha chiuso guardando agli obiettivi futuri della Ferrari, già citati anche nel giovedì precedente a proposito del 400° Gran Premio: “Sono qui per vincere. Per riuscirci bisogna lavorare tutti insieme, remare nella stessa direzione e con la stessa forza. Io devo spingere gli altri, ma ho anche bisogno che gli altri spingano me: possiamo tutti migliorare”.

“Credo davvero che questa squadra possa lottare per il campionato il prossimo anno. Stiamo già lavorando con il responsabile dell’aerodinamica per conservare gli aspetti positivi della monoposto attuale e correggere alcuni piccoli dettagli migliorabili. Anche sul fronte della power unit il lavoro sta proseguendo”.

3/5 - (2 votes)