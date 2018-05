F1 | Perez: “La Formula 1 è ingiusta”

Il pilota messicano, che è ancora alla ricerca di un top team per il futuro, ha ammesso che la Formula 1 è uno sport dove si dà meno importanza al talento.

Sergio Perez fu ingaggiato da McLaren nel 2013 ma a causa di molteplici difficoltà, lasciò la squadra a fine stagione per approdare alla Force India, squadra che lo ha reso uno dei piloti più costanti del centro gruppo.

Reduce dal podio di Baku, Perez ha rilasciato un’intervista a Marca, nella quale punta il dito contro la Formula 1.

“La Formula 1 è molto ingiusta perché dipende meno dall’atleta, contrariamente a quanto si vede negli altri sport. Non è ad esempio come nel tennis, dove spetta a te. Qui, anche se sei il migliore pilota del mondo non vincerai mai se non hai una macchina competitiva. Tuttavia, non sono deluso perché ho la consapevolezza di essere fortunato della grande opportunità che ho e della grande carriera che ho avuto. Nonostante non abbia avuto una macchina competitiva nei miei otto anni di Formula 1, so quello che posso fare. Dipende solo da che macchina avrò nei prossimi anni…”.