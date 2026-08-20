F1 | Rinnovo Red Bull-Verstappen, Russell: “Il mio sedile non è mai stato in pericolo”

Nel giovedì di Zandvoort, giornata che ha dato ufficialmente il via al weekend del Gran Premio d’Olanda e alla seconda parte della stagione, Red Bull ha annunciato il prolungamento del contratto di Max Verstappen fino alla fine del 2030. Una decisione che chiude definitivamente uno dei tormentoni degli ultimi mesi e che restituisce maggiore chiarezza al futuro della griglia.

Il quattro volte campione del mondo aveva infatti rappresentato il nome più importante al centro del mercato. Tra le destinazioni ipotizzate per Verstappen c’era la Mercedes, ma il rinnovo annunciato nell’appuntamento casalingo del quattro volte campione del mondo mette ora la parola fine a tutte le varie speculazioni sul suo conto.

La squadra della Stella era stata indicata come una dei possibili approdi per Verstappen in caso di divorzio dalla Red Bull. Una situazione che, inevitabilmente, aveva coinvolto anche George Russell che avrebbe potuto essere uno dei piloti interessati dall’eventuale domino del mercato.

Russell, però, ha raccontato una realtà decisamente diversa da quella descritta dalle tante indiscrezioni. Il pilota Mercedes, discutendo con i media presenti a Zandvoort, ha infatti spiegato di non aver mai avuto la sensazione che il proprio futuro fosse realmente in discussione all’interno della squadra.

“All’interno della Mercedes, negli ultimi due anni, la situazione è sempre stata molto chiara, ha dichiarato Russell citato da F1.com.

Una posizione che Russell ha ribadito anche facendo riferimento alle trattative che, inevitabilmente, possono coinvolgere piloti e squadre durante una stagione. Secondo il britannico, il fatto che Verstappen abbia parlato con Mercedes o con altre squadre non rappresenta qualcosa di particolare nel mondo della Formula 1.

“Forse quelle conversazioni sono state leggermente più pubbliche rispetto a quelle che il suo team stava avendo con realtà come McLaren, Ferrari o chiunque altro – ha precisato Russell – Ma questa è semplicemente la natura di questo sport. I piloti parlano con team diversi, le squadre parlano con piloti diversi. Ognuno deve semplicemente capire quali carte ha in mano”.

La parte più significativa delle parole di Russell riguarda però la propria posizione all’interno della Mercedes. Nonostante il lungo susseguirsi di voci su un possibile approdo di Verstappen, il britannico sostiene di non aver mai vissuto la situazione con la sensazione di essere destinato a perdere il proprio posto.

Un messaggio piuttosto chiaro, soprattutto alla luce dell’importanza che il mercato di Verstappen aveva assunto nelle discussioni sul futuro della Formula 1: “Ma il mio posto non mi è mai sembrato in pericolo e ho sempre avuto la massima sicurezza da parte di Toto e del team – ha affermato il driver della Mercedes – E ovviamente questa situazione continua anche adesso”.

Il rinnovo di Verstappen consente dunque a Russell di guardare avanti senza più dover rispondere alle domande legate al mercato. La squadra di Brackley può così concentrarsi sul proprio progetto sportivo e sulla seconda metà di una stagione che vede Andrea Kimi Antonelli, arrivati in Olanda da leader del Mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 59 sul compagno di squadra, e Russell impegnati nella lotta al vertice.

Il tormentone è dunque finito: Verstappen resta in Red Bull, con un prolungamento sulla carta a vita con la scuderia di Milton Keynes, mentre George Russell può continuare il proprio percorso in Mercedes senza l’ombra del possibile arrivo dell’olandese.