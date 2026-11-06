Formula 1 | Alan Permane rinnova con la Racing Bulls

La Racing Bulls ha annunciato il rinnovo a lungo termine del contratto di Alan Permane, che guiderà la squadra di Faenza come team principal e Co-CEO Sporting fino alla fine del 2031.

Il percorso di Permane in Racing Bulls

Permane è entrato in VCARB come Racing Director nel gennaio 2024, affiancando Laurent Mekies nella crescita e nello sviluppo della squadra. Dopo alcuni mesi di lavoro per consolidare le basi del team e rafforzarne la competitività, nel luglio 2025 è stato promosso a team principal. Sotto la sua guida, la scuderia ha ottenuto risultati significativi: il momento più importante è arrivato con la conquista del primo podio nella storia di VCARB al Gran Premio d’Olanda, disputato a Zandvoort, nel corso della stagione 2025.

Quell’anno la squadra con sede a Faenza ha concluso al sesto posto nel mondiale costruttori, eguagliando così il miglior piazzamento di sempre. Nell’annata in corso VCARB continua a raccogliere punti con costanza e rimane stabilmente in lotta per il quinto posto nel mondiale. Riuscire a centrare questo obiettivo significherebbe raggiungere il miglior risultato nella storia della squadra, confermando la crescita avviata dall’ingresso di Permane.

Mintzlaff: “Progressi che riflettono il suo lavoro”

Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments di Red Bull, ha espresso grande soddisfazione per i risultati e il lavoro svolto da Alan alla guida della squadra. Ha dichiarato: “Alan sta facendo un lavoro straordinario e i progressi della squadra sono un riflesso diretto della sua esperienza, del suo impegno e della sua mentalità competitiva. Porta chiarezza, equilibrio e una profonda comprensione di ciò che serve per rendere al massimo in Formula 1, creando un ambiente in cui le persone possono dare costantemente il meglio di sé”.

Mintzlaff ha poi sottolineato l’importanza dei traguardi raggiunti da Visa Cash App Racing Bulls nelle ultime stagioni, aggiungendo: “I risultati ottenuti confermano la solidità della squadra e il lavoro svolto in tutta l’organizzazione. Alan ha avuto un ruolo chiave in questi progressi e siamo molto contenti che continuerà a guidare il team mentre puntiamo a costruire su questo slancio negli anni a venire”.

Infine, ha parlato della struttura dirigenziale, evidenziando la collaborazione tra Alan e Peter Bayer, Co-CEO Commercial: “Insieme formano una leadership solida ed esperta. Si completano in modo eccellente, portando competenze e prospettive diverse all’organizzazione. Sono felice che abbiamo questa stabilità e continuità, perché offrono una base chiara per lo sviluppo futuro e per le ambizioni a lungo termine della squadra. Questa combinazione di esperienza, chiarezza e determinazione è fondamentale per affrontare le sfide della Formula 1 e per garantire che la squadra continui a crescere, rafforzando i risultati già ottenuti e puntando a nuovi traguardi nelle prossime stagioni”.

Permane: “Non abbiamo ancora finito”

Permane ha dichiarato con grande entusiasmo: “Sono immensamente orgoglioso di poter proseguire questo percorso con VCARB. Desidero ringraziare di cuore tutti in Red Bull per la fiducia e per il costante sostegno che mi hanno offerto durante questa esperienza. Ciò che rende davvero speciale questa squadra è lo spirito collettivo che ci anima, in ogni momento e in ogni luogo: in pista, negli uffici di Faenza e persino nel quartier generale di Milton Keynes. Per me guidare ogni giorno un gruppo di persone così talentuose, motivate e impegnate è un privilegio unico, che continuo ad apprezzare profondamente.”

Ha poi aggiunto con orgoglio: “Lottare per il quinto posto nel campionato è un traguardo di cui dovremmo andare fieri, ma non dobbiamo dimenticare che è frutto di anni di sacrifici e di duro lavoro da parte di moltissime persone. E non abbiamo ancora finito. Siamo convinti di avere le persone giuste, la cultura vincente e una visione chiara di dove vogliamo arrivare. Sono entusiasta di continuare a spingere insieme verso nuovi obiettivi.”

L’esperienza di Permane in Formula 1

Alan Permane porta con sé oltre trent’anni di esperienza maturata in Formula 1, un percorso iniziato ai tempi della Benetton. Nel corso di 34 anni trascorsi con la squadra di Enstone (e le sue derivate, ndr) ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, partendo come ingegnere di pista, passando a capo ingegnere di pista e infine diventando direttore sportivo. Durante la sua lunga carriera ha contribuito ai successi iridati della scuderia, lavorando al fianco di campioni del mondo come Michael Schumacher e Fernando Alonso, consolidando una reputazione di grande competenza dal punto di vista tecnico.