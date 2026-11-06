F1 | Antonelli in Ferrari? Ecclestone ne è sicuro: “Devono prenderlo”

Per Bernie Ecclestone il trasferimento del neo campione del mondo alla Scuderia di Maranello sarebbe soltanto una questione di tempo. L’ex patron della Formula 1 è convinto che Kimi Antonelli, protagonista di una stagione straordinaria con Mercedes, possa prima o poi vestire il rosso, spinto anche dal legame con il proprio Paese.

Intervistato da F1-Insider.com in occasione del Gran Premio del Brasile, Ecclestone non ha avuto dubbi sul futuro del ventenne bolognese. Secondo il britannico, se Ferrari vuole tornare a conquistare titoli mondiali con un pilota, non può lasciarsi sfuggire un talento come Antonelli.

“Ferrari non ha scelta, deve prenderlo”, ha dichiarato Ecclestone. Una convinzione rafforzata anche dal rapporto tra il giovane campione e l’Italia: “Il cuore di Kimi batte per l’Italia e, se continuerà a vincere, cosa di cui sono convinto, si trasferirà in Ferrari per amore del suo Paese”.

Ecclestone paragona Antonelli a Verstappen

Nel suo intervento, Ecclestone ha anche accostato Antonelli a Max Verstappen, individuando nei due piloti una mentalità competitiva molto simile. Per l’ex numero uno della Formula 1, il bolognese avrebbe tutte le caratteristiche per diventare un riferimento della categoria anche negli anni a venire.

“Penso che diventerà un altro Max. Vuole vincere e vincerà a ogni costo. È come Verstappen nel senso che sale in macchina con un solo pensiero in testa: vincere”.

Il futuro di Antonelli resta però legato alla Mercedes, squadra che gli ha permesso di arrivare in Formula 1 e costruire il proprio percorso fino alla conquista del campionato.

Stuck frena: “Resterei in Mercedes per altri due anni”

Sull’eventualità di un trasferimento a Maranello è intervenuto anche Hans-Joachim Stuck. L’ex pilota di Formula 1, intervistato da Eurosport Deutschland, ha riconosciuto che l’arrivo di Antonelli rappresenterebbe un colpo enorme per Ferrari, ma ha invitato il giovane italiano a non avere fretta.

“Se fossi nei panni di Antonelli, per il momento non farei il cambio”, ha spiegato Stuck, indicando nella presenza di Toto Wolff e nella struttura Mercedes due elementi fondamentali per la crescita del campione del mondo.

“Con Toto Wolff come capo, ha delle basi che non troverebbe da nessun’altra parte. Kimi non potrebbe trovarsi in una situazione migliore”.

Stuck ritiene inoltre che un eventuale passaggio in Ferrari potrebbe rivelarsi complicato, considerando l’attuale differenza di competitività tra le due squadre. “Probabilmente avrebbe delle difficoltà in Ferrari, perché attualmente la Scuderia non è posizionata bene come Mercedes”.

Da qui il suo consiglio: “Gli suggerirei di restare in Mercedes almeno per le prossime due stagioni”.

Due letture differenti, dunque, sul futuro di Antonelli: Ecclestone immagina un approdo in Ferrari per consacrare ulteriormente il legame tra il campione italiano e la sua terra, mentre Stuck invita a dare continuità al progetto Mercedes. Per il momento, il futuro del neo iridato resta a Brackley, ma il suo nome è già inevitabilmente accostato a Maranello.

Perché Bernie Ecclestone vede Kimi Antonelli in Ferrari?

Bernie Ecclestone è convinto che Kimi Antonelli possa trasferirsi in Ferrari in futuro. Secondo l’ex patron della Formula 1, la Scuderia avrebbe bisogno di un pilota del valore del neo campione del mondo per tornare a conquistare titoli iridati. Ecclestone ritiene inoltre che il legame di Antonelli con l’Italia possa favorire un eventuale approdo a Maranello.

Che cosa ha detto Ecclestone sul futuro di Antonelli?

Ecclestone ha dichiarato che Ferrari non avrebbe scelta e dovrebbe puntare su Antonelli. Il britannico è convinto che il giovane italiano continuerà a vincere e che, proprio per il suo legame con il Paese, potrebbe decidere di vestire i colori della Scuderia.

Quale paragone ha fatto Ecclestone tra Antonelli e Verstappen?

L’ex numero uno della Formula 1 ha paragonato Kimi Antonelli a Max Verstappen, sottolineando la loro mentalità vincente. Secondo Ecclestone, entrambi salgono in macchina con un unico obiettivo: conquistare la vittoria, senza lasciare spazio ad altre priorità.

Perché Hans-Joachim Stuck consiglia ad Antonelli di restare in Mercedes?

Hans-Joachim Stuck ritiene che Antonelli abbia trovato in Mercedes l’ambiente ideale per continuare a crescere. In particolare, ha evidenziato il ruolo di Toto Wolff e la solidità della struttura di Brackley, invitando il campione italiano a non cambiare squadra prematuramente.

Per quanto tempo Stuck suggerisce ad Antonelli di rimanere in Mercedes?

L’ex pilota di Formula 1 consiglia ad Antonelli di restare in Mercedes almeno per altre due stagioni. Secondo Stuck, un eventuale trasferimento in Ferrari potrebbe comportare maggiori difficoltà, considerando che attualmente la squadra di Maranello non avrebbe la stessa competitività della Mercedes.