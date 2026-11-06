F1 | Ralf Schumacher avverte Hadjar: “Rischia di perdere il posto, deve cambiare”

Il comportamento di Isack Hadjar comincia a far discutere anche al di fuori della pista. Dopo l’episodio che lo ha visto protagonista nel paddock del Gran Premio del Messico, quando ha allontanato bruscamente un tifoso che gli aveva chiesto una fotografia, sul pilota della Red Bull è arrivata la dura presa di posizione di Ralf Schumacher. L’ex pilota di Formula 1, oggi commentatore per Sky Deutschland, ha riconosciuto le possibili ragioni della reazione del francese, ma ha anche sottolineato come certi atteggiamenti rischino di compromettere la sua carriera.

Ralf Schumacher critica Hadjar: “Ha un carattere irascibile”

Schumacher ha spiegato di conoscere bene le dinamiche del paddock messicano e di comprendere quanto possa essere difficile gestire l’atteggiamento di alcuni tifosi, soprattutto quando non viene rispettato lo spazio personale dei piloti.

“Immagino che Hadjar avesse le sue ragioni. Eravamo anche noi in Messico e conosco la situazione. Alcune persone nel paddock sono molto maleducate e non rispettano lo spazio personale degli altri”.

Una considerazione che, tuttavia, non ha impedito a Schumacher di allargare la propria critica al comportamento generale del giovane pilota. Secondo l’ex portacolori di Jordan, Williams e Toyota, infatti, l’episodio non sarebbe isolato, ma si inserirebbe in un atteggiamento che Hadjar starebbe mostrando anche durante i fine settimana di gara.

“È tutto nel tono. Quando lo vedi, quando lo ascolti, tutte quelle lamentele sulla macchina e il modo in cui ha parlato via radio ultimamente”, ha aggiunto Schumacher, evidenziando quella che considera una soglia di tolleranza particolarmente bassa.

“Ha una soglia di inibizione molto bassa, perde facilmente la pazienza”.

“Se non cambia, prima o poi perderà il posto in F1”

Il giudizio di Schumacher è particolarmente severo soprattutto quando si sposta sulle possibili conseguenze per il futuro di Hadjar. Il tedesco ritiene che il pilota debba modificare rapidamente il proprio atteggiamento, perché in Formula 1 il talento non è l’unico elemento che determina la permanenza di un pilota.

“Deve assolutamente cambiare. A lungo termine non c’è spazio in Formula 1 per questo tipo di comportamento. Penso che, se non cambierà, prima o poi perderà il suo posto. Queste cose si accumulano”.

Un messaggio diretto a Hadjar, che secondo Schumacher deve prestare attenzione anche alle conseguenze delle proprie reazioni sull’immagine della squadra. In un ambiente come quello della Formula 1, dove i piloti rappresentano anche i marchi per cui corrono, ogni episodio fuori dalla pista può avere un peso.

“Questo ha un impatto anche sul marchio. Hadjar deve stare attento. Red Bull certamente non vuole che qualcosa del genere venga associato al proprio brand”, ha concluso il tedesco.

Perché Ralf Schumacher ha criticato Isack Hadjar?

Ralf Schumacher ha criticato Isack Hadjar dopo l’episodio avvenuto nel paddock del Gran Premio del Messico, quando il pilota Red Bull ha allontanato un tifoso che gli aveva chiesto una fotografia. Secondo il commentatore tedesco, questo comportamento si inserisce in un atteggiamento più generale che comprende anche le reazioni via radio e le continue lamentele sulla vettura.

Che cosa è successo tra Hadjar e il tifoso in Messico?

Durante il weekend del Gran Premio del Messico, Hadjar ha allontanato bruscamente un tifoso che si era avvicinato per chiedergli una fotografia. Schumacher ha ammesso che alcuni fan nel paddock messicano possono essere particolarmente invadenti e non rispettare lo spazio personale dei piloti, riconoscendo quindi che il francese potrebbe aver avuto le proprie ragioni.

Qual è il problema di Hadjar secondo Ralf Schumacher?

Per Schumacher, il problema riguarda soprattutto il carattere e la gestione delle emozioni. L’ex pilota ha descritto Hadjar come una persona che perde facilmente la pazienza, richiamando anche il tono delle sue comunicazioni radio e le frequenti lamentele sulle prestazioni della macchina.

Hadjar rischia il posto in Formula 1?

Secondo Ralf Schumacher, se Isack Hadjar non cambierà rapidamente atteggiamento, potrebbe perdere il proprio posto in Formula 1 prima o poi. Il tedesco ritiene che gli episodi negativi, sommati nel tempo, possano compromettere la posizione di un pilota all’interno della categoria.

Perché il comportamento di Hadjar preoccupa Red Bull?

Schumacher ha sottolineato che gli atteggiamenti di un pilota possono avere conseguenze anche sull’immagine della squadra. Red Bull, secondo il commentatore tedesco, non vorrebbe vedere il proprio marchio associato a episodi di questo tipo. Per questo Hadjar dovrebbe prestare maggiore attenzione al proprio comportamento anche fuori dalla pista.

5/5 - (1 vote)