F1 | Sauber, Binotto chiarisce: “Non possiamo permetterci un’altra stagione così fallimentare”

F1 Sauber Binotto – La Sauber si trova a un bivio. Dopo un anno senza punti in Formula 1, il nuovo COO e CTO del team, Mattia Binotto, ha sottolineato l’urgenza di invertire la rotta in vista della transizione ad Audi nel 2026. Con un futuro ambizioso all’orizzonte, Binotto è stato chiaro: la squadra non può permettersi un’altra stagione fallimentare.

Binotto e la stagione fallimentare della Sauber

“Assolutamente no. Non possiamo permettercelo,” ha dichiarato Binotto, aggiungendo che l’obiettivo è diventare un team vincente. “Per arrivare a questo, dobbiamo iniziare a salire, a fare progressi. Dobbiamo allenare i nostri muscoli per il futuro.” Le sue parole evidenziano la necessità di migliorare costantemente per costruire una base solida su cui fondare i successi futuri. L’ex Team Principal della Ferrari ha inoltre rimarcato l’importanza del successo per tutto l’ecosistema del team: “È importante per noi stessi, per la squadra, per il marchio e per i nostri partner. Non possiamo accettare la nostra attuale posizione. Questo è il dato di fatto, ma non possiamo nasconderci dietro a un dito.”

Serve una risposta già nell’immediato

Il manager italiano ha riconosciuto le difficoltà che la Sauber ha affrontato, ma ha anche insistito sulla necessità di miglioramenti quotidiani e costanti: “È molto doloroso. Dobbiamo migliorare, perché le fondamenta solide non si costruiscono dall’oggi al domani. È un team che ha bisogno di fare progressi continui, ogni giorno, passo dopo passo. Quindi, cominciando il prima possibile.”

Con queste dichiarazioni, Binotto lancia un messaggio chiaro: la Sauber è determinata a risalire la china e a prepararsi per un futuro vincente, puntando a tornare competitiva già dalla prossima stagione.