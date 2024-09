F1 | Williams, Albon e Colapinto sperano di ripetere l’impresa di Baku a Singapore

Dopo un incredibile risultato a Baku, terminato con un doppio piazzamento in zona punti, la Williams spera di ripetersi a Singapore.

In Azerbaijan gli aggiornamenti del team di Grove hanno funzionato, e Alex Albon e Franco Colapinto hanno concluso splendidamente il weekend rispettivamente in settima e ottava posizione. Un bottino di punti non indifferente per il team di James Vowles – attualmente ottavo in classifica – che sembra aver ritrovato nuova linfa grazie al nuovo pilota argentino. Con sole due gare all’attivo Colapinto ha già conquistato più punti del suo predecessore Logan Sargeant, ma ripetersi a Singapore non sarà facile. Quella del Marina Bay è una pista nuova per Franco, che dovrà sfruttare le prove libere per conoscere a fondo il complicato tracciato cittadino.

Albon: “Singapore è come la mia gara di casa”

“E’ bello arrivare a Singapore dopo il doppio piazzamento a punti di Baku. Questo è il circuito più vicino alla Thailandia, direi che è quasi una gara di casa per me ed è speciale correre qui. La pista è simile a quella di Baku, anche se i vari dossi e il caldo estremo la rendono una delle più complicate del calendario, sarà interessante vedere come si comporteranno gli aggiornamenti in queste condizioni. Questo weekend cercheremo di cavalcare l’onda e capire ancora meglio la vettura e i nuovi componenti”.

Colapinto: “Farò il possibile nelle prove libere per essere pronto in qualifica”

“Dopo il risultato positivo di Baku è importante azzerare tutto, concentrarmi e ricominciare per imparare a fondo questa nuova pista. Singapore è famosa per essere una delle piste più dure a libello fisico, per via dell’umidità e delle temperature. Sono condizioni complicate per ogni pilota, vedremo come il mio corpo risponderà e si adatterà alla guida di una Formula 1. Cercherò di fare il possibile nelle prove libere per essere pronto in qualifica. Lavoreremo sodo, sperando di continuare sull’onda positiva di Baku”.