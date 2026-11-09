Formula 1 | Piastri e Webber si separano: “Decisione presa di comune accordo”

Oscar Piastri e il suo manager Mark Webber hanno scelto di porre fine alla collaborazione pluriennale. Il pilota australiano viene da un anno molto complicato, a causa di alcune incomprensioni con la McLaren nella fase finale della scorsa stagione e di prestazioni in netto calo rispetto a Lando Norris, come mostrato anche dal risultato di ieri a Interlagos. Con l’ex Red Bull il rapporto era nato nel 2019, agli inizi della carriera di Oscar, quando si intravedeva già un enorme talento che sul più bello sembra essersi sgonfiato.

Una scelta che arriva al termine di un periodo segnato da tensioni e cambiamenti nella gestione del giovane pilota australiano. Dopo la stagione 2025, caratterizzata da un’intensa lotta interna in McLaren con Lando Norris per il titolo, il rapporto tra il team di Woking e lo storico manager di Piastri aveva iniziato a incrinarsi.

Le frizioni erano emerse soprattutto sul fronte strategico: alcune decisioni della scuderia, ritenute penalizzanti per il pilota, avevano suscitato le perplessità di Webber, visibilmente meno presente nel paddock quest’anno. Lo stesso Oscar, nei test invernali del Bahrain, aveva spiegato come il suo manager avesse scelto di ridurre il coinvolgimento quotidiano, lasciandogli maggiore autonomia nella gestione professionale.

Una separazione concordata

Dopo sette anni, il pilota ha deciso di interrompere il rapporto professionale con la struttura di management gestita da Webber e Ann Neal. La separazione è stata concordata da entrambe le parti e ufficializzata con una comunicazione diffusa questa mattina, all’indomani del Gran Premio del Brasile.

Il passaggio è importante, considerato il contributo offerto da Webber fin dai primi passi di Piastri nelle monoposto. L’ex pilota aveva iniziato a seguirlo nel 2019, accompagnandone la scalata verso la Formula 1 e assumendo un ruolo centrale in uno dei momenti più complicati del suo percorso. Il riferimento è al 2022, quando Piastri, reduce dai successi in Formula 3 e Formula 2, non aveva trovato una sistemazione in griglia.

Nonostante il legame con l’Alpine, la squadra francese non era riuscita a garantirgli un sedile da titolare e aveva valutato l’ipotesi di trasferirlo alla Williams per due stagioni. Webber non ritenne adeguata quella prospettiva rispetto alle ambizioni del proprio assistito. Lavorando sulle criticità emerse negli accordi con l’Alpine, il manager riuscì a creare le condizioni per il trasferimento in McLaren nel 2023, dove Piastri prese il posto di Daniel Ricciardo. L’operazione provocò una disputa con la squadra francese e attirò l’attenzione di tutto il paddock.

La scelta si rivelò determinante. Al debutto in Formula 1 Piastri poté contare su una monoposto competitiva e conquistò i primi podi già nel 2023. L’anno successivo arrivarono le prime vittorie, mentre nel 2025 il pilota della McLaren si inserì nella lotta per il titolo mondiale, rimanendo coinvolto fino alle ultime gare.

Le parole di Piastri e Webber

La fine della collaborazione è stata accompagnata da ringraziamenti reciproci. Piastri ha riconosciuto il valore del lavoro svolto da Webber e da Ann Neal, ricordando in particolare il sostegno ricevuto durante la fase più delicata del proprio ingresso in Formula 1: “Il loro supporto e i loro consigli sono stati inestimabili, soprattutto per affrontare i primi anni della mia carriera in F1”.

Webber ha confermato che la conclusione è stata concordata dopo la riduzione della sua presenza in pista: “Dopo il nostro minore coinvolgimento in pista durante questa stagione, abbiamo concordato che fosse arrivato il momento opportuno per concludere il nostro accordo di management. Questo permetterà a Oscar di dare continuità ai risultati raggiunti attraverso una nuova struttura di gestione, mentre noi potremo dedicarci ad altri progetti. Gli auguriamo una carriera lunga e ricca di successi”.

Il futuro di Piastri

Per Piastri si apre una nuova fase anche fuori dall’abitacolo. Il pilota australiano dovrà individuare un nuovo riferimento per la gestione dei propri interessi, specialmente in un momento così complicato per la sua carriera, o forse, può anche provare ad andare avanti da solo. Si chiude così un sodalizio che ha contribuito comunque in modo significativo al suo ingresso nella categoria e al successivo approdo in McLaren, in un momento in cui il suo futuro sembrava ancora incerto.

Il timing della decisione, a ridosso di una gara di Interlagos in cui il pilota ha chiuso lontano dai primi, alimenta il dibattito sulle prospettive dell’australiano. Sul piano sportivo, Piastri è chiamato a rilanciare le proprie prestazioni nelle ultime tre gare della stagione, con l’obiettivo di arrivare al 2027 in una posizione più solida all’interno della McLaren.

Perché Oscar Piastri e Mark Webber hanno deciso di separarsi?

La decisione è stata presa di comune accordo dopo sette anni di collaborazione. Il rapporto era cambiato progressivamente, anche a causa delle tensioni legate alla gestione di alcune situazioni interne alla McLaren durante la stagione 2025. Webber aveva inoltre ridotto la propria presenza nel paddock, lasciando maggiore autonomia al pilota australiano.

Da quanto tempo Mark Webber seguiva Oscar Piastri?

La collaborazione tra Piastri e Webber era iniziata nel 2019, quando il pilota australiano muoveva i primi passi nelle categorie propedeutiche alla Formula 1. L’ex pilota Red Bull, insieme ad Ann Neal, aveva seguito la sua crescita professionale fino all’approdo nella massima categoria, occupandosi della gestione dei suoi interessi.

Quale ruolo ha avuto Webber nell’approdo di Piastri in McLaren?

Webber è stato determinante nel trasferimento di Piastri alla McLaren per il 2023. Nel 2022, dopo aver conquistato i titoli di Formula 3 e Formula 2, l’australiano non aveva trovato un sedile in Formula 1 con Alpine. Il manager lavorò quindi per portarlo a Woking, dove prese il posto di Daniel Ricciardo.

Cosa hanno dichiarato Piastri e Webber sulla separazione?

Piastri ha definito inestimabili il supporto e i consigli ricevuti durante i primi anni in Formula 1. Webber ha invece spiegato che la minore presenza in pista durante la stagione ha portato entrambe le parti a considerare concluso il rapporto, permettendo a Oscar di affidarsi a una nuova struttura di management.

Chi gestirà Oscar Piastri dopo la separazione da Webber?

Al momento, Piastri dovrà definire la propria organizzazione professionale per il futuro. Il pilota australiano potrebbe affidarsi a un nuovo manager oppure scegliere di gestire autonomamente i propri interessi, mentre sul piano sportivo sarà chiamato a rilanciare le proprie prestazioni nelle ultime tre gare della stagione.