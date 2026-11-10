F1 | L’ammissione di Alonso: “Non mi diverto”

Fernando Alonso non nasconde la propria frustrazione. Il GP del Brasile ha regalato allo spagnolo una delle prestazioni più convincenti della stagione, ma non è bastato a cancellare le difficoltà che continuano a condizionare il rendimento dell’Aston Martin. Nonostante la buona velocità mostrata in condizioni di pista bagnata a Interlagos, il due volte campione del mondo ammette di non divertirsi più al volante della monoposto.

“Non mi diverto. Vengo semplicemente e faccio il mio lavoro”, ha dichiarato Alonso, spiegando quanto sia frustrante dover affrontare le gare con strumenti differenti rispetto a quelli a disposizione dei rivali. “Non c’è divertimento nel guidare con strumenti diversi dagli altri”.

Una presa di posizione che fotografa il momento complicato della squadra britannica, ancora alle prese con i problemi della power unit Honda. Eppure, proprio in Brasile, Alonso ha dimostrato che il potenziale della vettura non manca.

Alonso esalta la Aston Martin in curva: “Potevamo essere un secondo più veloci””

Le condizioni difficili di Interlagos hanno permesso allo spagnolo di mettere in mostra le qualità della AMR. Dopo aver conquistato per la prima volta in stagione l’accesso alla Q3, Alonso ha mantenuto un buon ritmo anche in gara, riuscendo persino a superare il suo ex compagno di squadra ai tempi della McLaren, Lewis Hamilton.

Il problema, ancora una volta, è stato il rendimento sui rettilinei. Secondo Alonso, la monoposto britannica è particolarmente efficace nelle sezioni guidate, ma perde una quantità significativa di tempo a causa delle difficoltà della componente motoristica.

“La macchina era fenomenale in curva. Era una bellissima sensazione”, ha raccontato. Poi il confronto con la Mercedes: “Considerando quanto perdiamo sui rettilinei, probabilmente avremmo potuto essere un secondo al giro più veloci di loro”.

Una situazione che continua a penalizzare il lavoro di Alonso e dell’intera squadra.

La risposta alle critiche: “Se faccio qualcosa di normale, sono troppo vecchio”

Il pilota spagnolo ha trovato anche il modo di scherzare sulle critiche che spesso accompagnano le sue prestazioni. Quando riesce a mettere in mostra una prova straordinaria, secondo Alonso, il risultato viene considerato quasi scontato. Quando invece non riesce a raggiungere le aspettative, arrivano immediatamente i giudizi sulla sua età.

“Vado bene finché non torno a non essere mai abbastanza bravo. Se faccio qualcosa di straordinario, è normale. Se faccio qualcosa di normale, mi dicono che sono troppo vecchio”.

Una battuta accompagnata da un’altra provocazione nei confronti dell’emittente Viaplay: Alonso ha scherzato sulla possibilità di riascoltare l’intera trasmissione per verificare se qualcuno lo avesse definito troppo vecchio.

Aston Martin guarda già al 2027: “Sappiamo cosa dobbiamo migliorare”

Alonso ritiene che, a questo punto della stagione, ci siano pochi segreti da scoprire sul comportamento della vettura. Con il campionato arrivato alla sua ventunesima gara, la squadra conosce già i propri limiti e deve concentrarsi sul lavoro necessario per tornare competitiva.

“Non c’è nulla da imparare sulla macchina. Siamo alla gara 21, quindi sappiamo esattamente cosa dobbiamo migliorare”, ha spiegato il due volte iridato.

L’obiettivo è inevitabilmente rivolto alla prossima stagione: “Dobbiamo lavorare duramente per il prossimo anno, per ridurre il divario ed essere più competitivi”.

Nel frattempo, anche Lewis Hamilton è stato interpellato sul sorpasso subito proprio da Alonso durante la gara brasiliana. Il pilota Ferrari, interrogato da DAZN sulla battaglia con il suo ex compagno di squadra in McLaren, ha liquidato la questione con una risposta decisamente sintetica: “Buona”.

Per Alonso, dunque, il Brasile ha rappresentato una conferma delle qualità della Aston Martin, ma anche l’ennesima occasione per evidenziare quanto i problemi tecnici continuino a limitarne le ambizioni.

Fernando Alonso si diverte ancora a guidare in Formula 1?

No. Dopo il GP del Brasile, Fernando Alonso ha dichiarato apertamente di non divertirsi più al volante della sua monoposto. Lo spagnolo ha spiegato di limitarsi a presentarsi in pista e svolgere il proprio lavoro, lamentando le difficoltà legate alla differenza di prestazioni rispetto ai rivali.

Cosa ha detto Alonso sulla Aston Martin in Brasile?

Alonso ha descritto la Aston Martin come una vettura particolarmente efficace nelle curve di Interlagos. Secondo il pilota, il potenziale del telaio è elevato, ma viene fortemente penalizzato dalle prestazioni sui rettilinei.

Quali sono i problemi della Aston Martin secondo Alonso?

Il principale limite riguarda la power unit Honda. Alonso ha sottolineato le importanti perdite di tempo sui rettilinei, che impediscono alla squadra di sfruttare pienamente le qualità della monoposto nelle sezioni guidate.

Come ha risposto Alonso alle critiche sulla sua età?

Lo spagnolo ha ironizzato sul modo in cui vengono giudicate le sue prestazioni: quando realizza qualcosa di straordinario viene considerato normale, mentre quando ottiene un risultato ordinario viene definito troppo vecchio.

Qual è l’obiettivo di Alonso e Aston Martin per la prossima stagione?

L’obiettivo è ridurre il divario dai concorrenti e tornare a essere più competitivi. Alonso ritiene che la squadra conosca già le principali aree da migliorare e che sia necessario lavorare duramente in vista del prossimo campionato.