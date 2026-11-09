F1 | Le classifiche Mondiali dopo il GP del Brasile

Il Gran Premio del Brasile ha consegnato alla Mercedes il Mondiale Costruttori, mentre nella classifica Piloti, Kimi Antonelli continua a festeggiare il titolo iridato già conquistato in Messico. A Interlagos, la vittoria di Lando Norris e il secondo posto di Max Verstappen hanno modificato ulteriormente gli equilibri nelle posizioni alle spalle del giovane italiano.

Il fine settimana brasiliano ha regalato anche una rimonta importante a Verstappen, capace di risalire dalla ventunesima posizione in griglia fino al secondo posto. Il pilota Red Bull consolida così la seconda posizione in campionato, portandosi a 279 punti.

Alle sue spalle si accende la lotta per il terzo posto: George Russell è salito a quota 262 punti, precedendo Lewis Hamilton, fermo a 261, e Charles Leclerc, quinto con 249 punti.

Lando Norris, vincitore a Interlagos, occupa la sesta posizione con 246 punti. Oscar Piastri è settimo a quota 152, davanti a Isack Hadjar e Liam Lawson.

Classifica Piloti F1 2026 dopo il GP del Brasile

Pos. Pilota Punti 1 Andrea Kimi Antonelli 390 2 Max Verstappen 279 3 George Russell 262 4 Lewis Hamilton 261 5 Charles Leclerc 249 6 Lando Norris 246 7 Oscar Piastri 152 8 Isack Hadjar 122 9 Liam Lawson 89 10 Pierre Gasly 42 11 Arvid Lindblad 38 12 Franco Colapinto 27 13 Oliver Bearman 23 14 Gabriel Bortoleto 14 15 Nico Hülkenberg 14 16 Esteban Ocon 7 17 Fernando Alonso 7 18 Carlos Sainz 7 19 Alexander Albon 5 20 Yuki Tsunoda 1 21 Ryo Hirakawa 1 22 Lance Stroll 0 23 Valtteri Bottas 0 24 Sergio Pérez 0 25 Rafael Câmara 0

Mercedes campione: classifica Costruttori F1 2026

La Mercedes ha conquistato matematicamente il Mondiale Costruttori 2026 grazie ai risultati ottenuti da George Russell e Kimi Antonelli in Brasile. Il quarto e quinto posto dei due piloti sono stati sufficienti per consegnare alla squadra di Brackley il nono titolo della propria storia, con tre appuntamenti ancora da disputare.

Ferrari occupa la seconda posizione con 510 punti, mentre Red Bull è terza a quota 415. McLaren segue al quarto posto con 398 punti, nonostante la vittoria di Norris a Interlagos.

Più distanti le altre squadre, con Racing Bulls quinta davanti ad Alpine, Haas e Audi.

Pos. Team Punti 1 Mercedes 652 2 Ferrari 510 3 Red Bull 415 4 McLaren 398 5 Racing Bulls 114 6 Alpine 69 7 Haas 31 8 Audi 28 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Il Mondiale 2026 si avvicina così alla conclusione: restano tre Gran Premi, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, con il titolo Piloti e quello Costruttori già assegnati. Restano però da definire le posizioni alle spalle dei campioni, con la lotta per il secondo posto tra Verstappen e gli inseguitori ancora aperta.

Chi guida la classifica Piloti di Formula 1 dopo il GP del Brasile 2026?

Andrea Kimi Antonelli guida la classifica Piloti con 390 punti. Il pilota Mercedes ha già conquistato matematicamente il titolo mondiale in occasione del Gran Premio del Messico e non può più essere raggiunto dagli avversari.

Chi occupa la seconda posizione nel Mondiale Piloti 2026?

Max Verstappen è secondo con 279 punti dopo il secondo posto conquistato a Interlagos. Il pilota Red Bull precede George Russell, terzo con 262 punti.

Quanti punti separano George Russell e Lewis Hamilton?

La differenza tra i due piloti è di un solo punto. Russell occupa la terza posizione con 262 punti, mentre Hamilton è quarto a quota 261 dopo il Gran Premio del Brasile.

Chi ha vinto il Mondiale Costruttori di Formula 1 2026?

La Mercedes ha conquistato matematicamente il Mondiale Costruttori 2026. La squadra di Brackley ha raggiunto quota 652 punti, assicurandosi il titolo con tre Gran Premi ancora da disputare.

Quante gare mancano alla conclusione del Mondiale F1 2026?

Dopo il Gran Premio del Brasile restano tre appuntamenti: Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. I titoli Piloti e Costruttori sono già stati assegnati, ma rimangono da definire le altre posizioni nelle classifiche mondiali.