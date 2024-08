McLaren | GP Monza, Norris chiude a soli tre millesimi da Hamilton

Lando Norris ha chiuso al secondo posto la giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia. A Monza, il pilota della McLaren è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, la terza della stagione e della sua carriera, ma dovrà fare i conti con avversari piuttosto agguerriti e che stanno dimostrando di avere dei mezzi in grado di sfidare la forza della MCL38, vettura che parte con i favori del pronostico anche nel catino brianzolo. L’inglese ha preso un distacco di soli tre millesimi da Hamilton, al comando a fine giornata.

“Il primo giorno in pista è stato discreto – ha detto Norris dopo le libere. Le PL1 non sono andate come speravo, poiché mi sono sentito un po’ a disagio con la macchina, e questo ha influito sulle mie prestazioni. Tuttavia, la sessione del pomeriggio è andata meglio: è chiaro che dobbiamo fare dei progressi significativi durante la notte per prepararci al meglio per le qualifiche. Ho identificato alcune aree specifiche sulle quali devo concentrarmi nella guida durante le PL3. Nonostante tutto, la base è buona e sarà fondamentale lavorare insieme come squadra per migliorare ulteriormente. Sono fiducioso, credo che con il giusto impegno riusciremo a fare i progressi necessari e ad affrontare le qualifiche nel miglior modo possibile”.