F1 GP Monza | Il grande evento LEGO tra Milano e l’Autodromo

Dal 3 al 6 settembre 2026, in concomitanza con lo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1, le città di Milano e Monza ospitano un programma di iniziative pubbliche ad accesso gratuito aperte ad appassionati e famiglie. Il progetto, sviluppato da LEGO Italia, si struttura su tre differenti poli strategici: la piazza dell’Arco della Pace a Milano, la Fan Zone all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza e lo storico Palazzo dell’Arengario nel centro urbano brianzolo, quest’ultimo inserito nel programma del Monza FuoriGP.

L’evento di Milano in Piazza Sempione per l’anniversario di Schumacher

Il polo milanese di Piazza Sempione, patrocinato dal Comune di Milano, accoglie i visitatori da giovedì 3 a domenica 6 settembre. L’evento celebra il trentesimo anniversario dall’ingresso di Michael Schumacher in Ferrari. Durante le ore serali, l’area monumentale dell’Arco della Pace viene trasformata da uno spettacolo visivo e luminoso proiettato su tre installazioni a forma di mattoncino. Le proiezioni sono incentrate sulla riproduzione del set LEGO Icons Ferrari F2004 e celebrano la monoposto con cui la squadra di Maranello dominò la stagione 2004. Nel contesto dello show viene proposta anche una celebre citazione del campione tedesco incentrata sulla determinazione e sulla perseveranza sportiva.

L’inaugurazione dell’installazione è avvenuta giovedì 3 settembre con una presentazione condotta dal direttore artistico di Radio Deejay, Linus, affiancato dal giornalista e telecronista di Sky Sport F1, Carlo Vanzini. Lo spettacolo visivo viene replicato ogni giorno dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con cadenza trentennale. Parallelamente, Piazza Sempione ospita un laboratorio collettivo per la costruzione di un mosaico ideato da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional italiano. L’opera, di dimensioni pari a 3 per 1,80 metri, è composta da quasi 85.000 elementi in 22 varianti cromatiche e raffigura la Ferrari F2004 e Michael Schumacher. Le aree per la costruzione del mosaico rimangono aperte il 3 e 4 settembre dalle 16:00 alle 19:00 e il 5 e 6 settembre dalle 10:00 alle 19:00.

L’area espositiva The Home of LEGO F1 all’Autodromo di Monza

All’interno del circuito brianzolo, nella Fan Zone dell’Autodromo Nazionale Monza, è stato allestito lo spazio denominato The Home of LEGO F1, ideato per illustrare la collaborazione tra il marchio di costruzioni e la Formula 1. Il percorso espositivo propone diverse tappe tematiche consecutive integrate in un’unica struttura interattiva.

I visitatori accedono inizialmente alla zona Workshop, dove sono esposti elementi in scala reale come l’alettone anteriore e il volante ricreati per le vetture protagoniste della Parata dei Piloti al Gran Premio di Miami 2025. Successivamente, il percorso conduce a due installazioni a forma di casco gigante progettate per accogliere il pubblico al proprio interno e consultare contenuti informativi. L’itinerario si completa con una postazione tecnologica dedicata alla creazione e personalizzazione di un avatar digitale in veste di pilota o tecnico, stampabile su un pass personalizzato. Accanto all’area espositiva è presente il punto vendita temporaneo LEGO Pit Shop, destinato alla vendita di tutti i set della gamma automobilistica.

Le mostre e le aree di gioco al Palazzo dell’Arengario di Monza

Nel centro storico di Monza, il Palazzo dell’Arengario in Piazza Roma ospita uno spazio espositivo e ricreativo nell’ambito del Monza FuoriGP. L’allestimento si divide in due sezioni distinte: un’area ludica attrezzata con tavoli di lavoro e postazioni fotografiche a tema automobilistico destinate ai più piccoli, e una sezione espositiva riservata alla collezione LEGO Editions. In quest’ultima sono esposte le riproduzioni dei caschi dei piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

L’accesso alle sale del Palazzo dell’Arengario è libero e segue orari stabiliti: giovedì 3 settembre dalle ore 18:00 alle 20:00, mentre da venerdì 4 a domenica 6 settembre l’apertura è continuata dalle ore 10:00 alle 20:00. L’appuntamento costituisce anche l’occasione per la presentazione delle novità legate a LEGO Insiders, il programma fedeltà attivo nei negozi certificati che prevede promozioni dedicate durante i giorni del Gran Premio.

Le dichiarazioni della direzione marketing di LEGO Italia

A margine della presentazione delle iniziative distribuite sul territorio lombardo, il Marketing Director di LEGO Italia, Davide Cajani, ha sintetizzato la visione strategica alla base del progetto: “Questa attivazione ci riempie di orgoglio ed è pensata come un percorso fatto di più tappe, un vero e proprio circuito con diversi pit stop. Costruire è il nostro modo di non arrendersi mai: un pezzo alla volta, con costanza, mettendoci creatività e ingegno, da soli, in un momento tutto per sé, o in compagnia. È il mantra che anima ogni nostro fan ogni volta che apre una scatola LEGO, con la stessa passione per i motori che da sempre appartiene all’Italia e la stessa grinta che si respira in pista. Per questo invitiamo tutti, grandi e piccoli, a venire a giocare, a costruire e a vivere un mondo fatto di velocità, motori e divertimento”.