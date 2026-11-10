Formula 1 | Passo indietro Red Bull? Lawson più vicino al rinnovo con la Racing Bulls

Il Gran Premio del Brasile potrebbe aver dato una spinta notevole al rinnovo di Liam Lawson con la famiglia Red Bull. Il pilota neozelandese sta offrendo prestazioni eccellenti in questa stagione e occupa stabilmente la nona posizione nel mondiale, la prima dopo gli otto piloti dei quattro top team, staccando di parecchio la concorrenza, compreso Arvid Lindblad, considerato uno dei piloti più forti in prospettiva ma lontano dal compagno (è pur sempre alla stagione di esordio).

Lawson è di una costanza incredibile, e la Racing Bulls chiuderà con ogni probabilità il campionato al quinto posto nel mondiale costruttori, soprattutto grazie al suo apporto. Il suo sedile, però, non è mai stato saldo: nelle ultime settimane il timore che potesse uscire dalla Formula 1 a favore di Nikola Tsolov, con il bulgaro a incalzare, era piuttosto elevato. Le ultime prestazioni non passano però inosservate. Lawson va a punti da cinque gare consecutive e, considerando anche i tre weekend corsi con la Red Bull, in sole cinque occasioni su venti apparizioni stagionali è finito fuori dalla top ten.

Lawson: un periodo di incertezza che sembra volgere al termine

Si avvia così a conclusione una fase di forte incertezza per il neozelandese, rimasto a lungo sospeso tra la permanenza a Faenza e il rischio di essere rimpiazzato da Tsolov, talento dell’Academy Red Bull, in lizza per un posto accanto a Lindblad e in lotta con Câmara nel campionato di Formula 2. I dettagli dell’accordo, stando a quanto riportato da The Race, dovrebbero essere ufficializzati prima del prossimo appuntamento a Las Vegas.

Per settimane il confronto tra Lawson e Tsolov è rimasto in equilibrio, con il management impegnato a valutare ogni scenario. A favore della conferma del neozelandese ci sono argomenti solidi: il nono posto in classifica e il contributo determinante per tenere la Racing Bulls al quinto posto nel costruttori, oltre alla sua esperienza, che rappresenta il metro di confronto ideale per misurare i progressi di Lindblad nel secondo anno.

Sul fronte opposto, la filosofia del Junior Team spinge per una promozione rapida di Tsolov, dopo un campionato di vertice in Formula 2. Il bulgaro è secondo in classifica a due tappe dalla fine, in Qatar e ad Abu Dhabi, e potrebbe trovarsi la strada spianata verso il titolo se il rivale diretto Rafael Câmara proseguisse con la Haas in Formula 1. Chi sostiene Tsolov ricorda che la Racing Bulls dovrebbe servire da incubatore per la squadra principale, ruolo per cui Lawson, avendo già avuto la sua occasione in Red Bull, non sarebbe più il profilo ideale.

Interlagos pesa sulla bilancia

A fare la differenza sono stati i verdetti della pista nel tris di gare tra Austin, Città del Messico e San Paolo. Tsolov aveva guadagnato punti guidando nella prima sessione di libere in Messico, nello stesso weekend in cui Lawson aveva incassato una penalità in griglia ed era finito nel mirino di Verstappen per un contatto in FP2. Il neozelandese si era poi riscattato in gara, rimontando fino al settimo posto.

È stato però il weekend di Interlagos a far pendere l’ago della bilancia. Scattato dalla terza casella in una griglia ridisegnata dalle penalità, Lawson ha superato Lando Norris conquistando per un tratto la seconda posizione, per poi chiudere al settimo posto. Il team aveva già elogiato la sua prestazione sotto la pioggia, con Tim Gross che aveva parlato di abilità indubbia nel bagnato e di una qualifica impressionante in condizioni difficili.

Il neozelandese ha trovato un alleato nel team principal Alan Permane, colpito dalla sua maturità e continuità di rendimento. L’opinione del responsabile pesa nelle gerarchie Red Bull, anche in virtù del recente rinnovo contrattuale alla guida del team.

Lawson ha però chiarito di non pensare che la decisione dipenda solo da lui: “La scelta finale spetta ai vertici del gruppo. Alan mi ha supportato moltissimo e gliene sono davvero riconoscente: lavorare con lui e con la squadra quest’anno è stato fantastico, ma parliamo di una realtà aziendale molto complessa”.

Mekies: “Prerogativa del management Racing Bulls”

Il team principal della Red Bull, Laurent Mekies, ha precisato di non avere diritto di voto, pur essendo pronto a fornire una valutazione se richiesto: “La composizione della line-up Racing Bulls è una prerogativa esclusiva del loro management. Pur condividendo il vivaio piloti, noi ci limitiamo a valutare i profili migliori per un eventuale passaggio nel primo team. Il percorso di accumulo dell’esperienza in Formula 1 è interamente di loro competenza”.

Mekies non ha risparmiato elogi per l’evoluzione del pilota, che ha sostituito l’infortunato Hadjar in Red Bull dopo la pausa estiva: “Non posso che complimentarmi con Liam per l’ennesima prestazione maiuscola. Sta vivendo un momento di forma eccezionale. Nelle tre gare in cui è subentrato sulla nostra vettura ha svolto un lavoro encomiabile, mostrando una maturazione incredibile rispetto a dodici mesi fa. Il ritorno in Racing Bulls ha confermato un ulteriore salto di qualità, e la gara di questo weekend ne è la dimostrazione evidente”.

Il peso dell’aspetto economico

La palla passa agli azionisti della casa madre. Appare molto improbabile che la proprietà smentisca le indicazioni della direzione tecnica, soprattutto all’indomani del rinnovo di Permane. Pesa anche il fattore economico: privarsi di un pilota capace di trascinare il team al quinto posto nel costruttori, miglior risultato di sempre per la squadra romagnola, con i relativi premi, sarebbe un azzardo finanziario ingiustificato.

Permane, nei giorni scorsi, aveva lasciato intendere che l’annuncio avrebbe soddisfatto le parti, una frase che di fatto esclude il taglio di Lawson. “Capisco l’impazienza dei piloti e degli addetti ai lavori, ma la priorità è non sbagliare la scelta. Quando renderemo note le nostre decisioni nelle prossime settimane, credo che saranno tutti contenti”.

A Interlagos il team principal era rimasto volutamente vago: “Stiamo analizzando la situazione con un approccio analitico e la dovuta calma. Abbiamo il tempo dalla nostra parte e nessuna fretta di chiudere i giochi: sono convinto che prenderemo la decisione migliore”.

Tra le ipotesi circolate c’era quella di blindare Tsolov per il 2028, mettendo Lawson e Lindblad in competizione diretta nel 2027. La dirigenza sembra però intenzionata a definire accordi limitati al solo 2027. Lo scenario più verosimile è la conferma della coppia Lawson-Lindblad, con Tsolov nel ruolo di terzo pilota e riserva, con le quattro sessioni di FP1 riservate ai debuttanti.

Lawson, in attesa dell’ufficialità, mantiene i piedi per terra: “Ringrazio tutti per l’affetto e le parole di stima ricevute di recente. È un supporto che fa molto piacere, anche se ovviamente attendiamo la conferma definitiva del team. Per quanto mi riguarda cerco solo di concentrarmi sulla guida e di godermi il momento, perché davvero non saprei cos’altro fare o aggiungere”.