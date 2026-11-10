F1 | Pirelli, le gomme “wet” finiscono sotto accusa

Le gomme Pirelli da bagnato finiscono sotto accusa dopo il difficile weekend del GP del Brasile. Le condizioni incontrate a Interlagos hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza degli pneumatici da pioggia, con diversi piloti che hanno evidenziato problemi di aquaplaning e una finestra di utilizzo troppo ristretta. Tra le voci più critiche c’è quella di Lando Norris, che guarda già al prossimo appuntamento di Las Vegas con una certa preoccupazione.

Il pilota McLaren teme infatti che le basse temperature del Nevada possano rendere ancora più complicata la gestione degli pneumatici, aggravando una situazione che in Brasile ha già creato diverse difficoltà.

A Interlagos, Isack Hadjar è stato tra i primi a esprimere apertamente il proprio disappunto. Il pilota della Red Bull ha sottolineato la necessità di migliorare le coperture da pioggia, ritenute non sufficientemente sicure in determinate condizioni.

“Penso che ci sia margine di miglioramento per quanto riguarda le gomme, perché le trovo un po’ pericolose”, ha dichiarato a Canal Plus.

Dopo la gara, il francese è tornato sull’argomento, spiegando di essere rimasto sorpreso dalla quantità di aquaplaning incontrata in pista, nonostante le condizioni non gli sembrassero particolarmente estreme.

Hadjar e Verstappen criticano le gomme Pirelli: “Troppo aquaplaning”

Secondo Hadjar, anche gli pneumatici “full wet”, progettati per affrontare le condizioni più difficili, non sono riusciti a garantire il livello di sicurezza atteso.

“Non pensavo ci fosse una quantità enorme di acqua in pista eppure, secondo me, c’era troppo aquaplaning”, ha spiegato il francese. Il pilota ha poi ricordato le difficoltà incontrate durante le qualifiche: “Penso che ci siano stati momenti, nei primi tre giri della Q1, in cui la situazione era piuttosto pericolosa”.

Anche Max Verstappen ha evidenziato alcune criticità legate al comportamento degli pneumatici, concentrandosi soprattutto sulla loro finestra di funzionamento.

“Quando sono caldi, vanno bene, ma quando sono freddi sono davvero come una roccia”, ha osservato il quattro volte campione del mondo.

Per l’olandese, il problema riguarda proprio la capacità delle gomme di lavorare correttamente in un intervallo di temperature più ampio. “È qualcosa su cui dobbiamo cercare di lavorare, per avere una finestra di funzionamento più ampia sia sulle Extreme Wet sia sulle Intermedie”.

Sainz rincara la dose, Norris teme il GP di Las Vegas

Ancora più netto il giudizio di Carlos Sainz. Il pilota Williams, che ricopre anche il ruolo di direttore della GPDA, non ha nascosto la propria insoddisfazione per il comportamento degli pneumatici Pirelli.

“Le gomme intermedie e quelle da pioggia non sono abbastanza buone”, ha affermato senza mezzi termini.

Sainz ha poi spiegato le difficoltà riscontrate soprattutto con le intermedie in condizioni miste: “L’intermedia è molto debole al posteriore. Quando finalmente raggiunge la temperatura, lo pneumatico anteriore è già consumato”.

Un problema che potrebbe diventare ancora più evidente nel prossimo appuntamento del Mondiale. Lando Norris ha infatti indicato il GP di Las Vegas come una delle situazioni potenzialmente più complicate per le coperture da bagnato.

“Penso che i momenti spaventosi arriveranno se andremo a Las Vegas e non riusciremo a portare le gomme in temperatura”, ha spiegato il pilota McLaren.

“Serve una gomma decisamente migliore rispetto a quella che abbiamo qui, perché sarà terribile”.

Le basse temperature attese sul circuito cittadino del Nevada rappresentano quindi una preoccupazione aggiuntiva per i piloti, soprattutto se dovessero presentarsi condizioni di pista bagnata.

La posizione di Pirelli dopo le critiche dei piloti

Di fronte alle osservazioni dei protagonisti della griglia, Pirelli ha offerto una valutazione decisamente più positiva del comportamento degli pneumatici durante il fine settimana brasiliano.

Dario Marrafuschi, direttore Motorsport della casa milanese, ha sottolineato come entrambe le tipologie di gomme abbiano rispettato le aspettative.

“Nel complesso, sia le Intermedie sia le Soft hanno offerto prestazioni in linea con le aspettative, garantendo alle squadre diverse opzioni strategiche in una gara caratterizzata dall’incertezza sulle condizioni”.

Una valutazione che evidenzia una differenza di prospettiva rispetto alle preoccupazioni espresse dai piloti. Il tema della sicurezza delle gomme da bagnato, tuttavia, resta sul tavolo: dopo quanto accaduto a Interlagos, l’attenzione si sposta già verso Las Vegas, dove il comportamento degli pneumatici alle basse temperature potrebbe rappresentare una nuova sfida.

Perché i piloti di F1 hanno criticato le gomme Pirelli da bagnato?

Dopo il GP del Brasile, diversi piloti hanno evidenziato problemi di aquaplaning e difficoltà nel portare gli pneumatici alla corretta temperatura. Secondo Hadjar, Verstappen e Sainz, le gomme da bagnato e le intermedie presentano margini di miglioramento soprattutto in termini di sicurezza e finestra di funzionamento.

Cosa ha detto Isack Hadjar sulle gomme Pirelli?

Il pilota Red Bull ha definito le gomme da bagnato potenzialmente pericolose, sottolineando l’eccessivo aquaplaning riscontrato a Interlagos. Secondo il francese, anche gli pneumatici Extreme Wet hanno mostrato difficoltà in condizioni che avrebbero dovuto gestire senza particolari problemi.

Qual è il problema delle gomme da bagnato secondo Max Verstappen?

Verstappen ha evidenziato una finestra di funzionamento troppo ristretta. Quando sono caldi, gli pneumatici si comportano correttamente, mentre a freddo diventano molto rigidi. Il pilota ritiene necessario ampliare l’intervallo di temperature nel quale possono lavorare efficacemente.

Perché Lando Norris è preoccupato per il GP di Las Vegas?

Norris teme che le basse temperature di Las Vegas possano impedire agli pneumatici di raggiungere la corretta temperatura di esercizio. In caso di pioggia, secondo il pilota McLaren, le gomme attuali potrebbero rendere le condizioni particolarmente difficili e pericolose.

Come ha risposto Pirelli alle critiche dei piloti?

Dario Marrafuschi, direttore Motorsport di Pirelli, ha fornito una valutazione positiva del weekend brasiliano. Secondo il dirigente, sia le gomme intermedie sia quelle da asciutto Soft hanno offerto prestazioni in linea con le aspettative, garantendo diverse possibilità strategiche alle squadre.