F1 | Ocon rompe il silenzio: “Il mio amore per questo sport è immutato”

Esteban Ocon rompe il silenzio dopo il controverso addio alla Haas. Il pilota francese, rimasto lontano dai social dopo la decisione della squadra di interrompere anticipatamente il rapporto con lui durante il weekend del Gran Premio del Messico, è tornato a rivolgersi ai tifosi con un messaggio carico di emozione e riconoscenza.

Ad accompagnare le sue parole, pubblicate sui social, anche una fotografia che lo ritrae da bambino ai tempi dei kart. Un’immagine che richiama le origini della sua carriera e la passione per il motorsport che, nonostante quanto accaduto nelle ultime settimane, continua a rappresentare una parte fondamentale della sua vita.

“Ciao a tutti, volevo ringraziarvi sinceramente per tutti i vostri messaggi. Il vostro sostegno significa davvero molto per me”, ha scritto Ocon.

Il francese ha poi voluto rivolgere un pensiero anche a chi, tra tifosi, colleghi ed ex compagni di squadra, ha trovato il tempo di contattarlo in questo momento difficile.

“Sono davvero grato anche ai tifosi, ai colleghi e agli ex colleghi che hanno trovato il tempo di scrivermi. Il mio amore per questo sport rimane forte come sempre e sono grato di poter condividere questa passione con così tante persone”.

Ocon-Haas, resta il mistero sulla rottura con Komatsu

Nel suo messaggio, Ocon non ha affrontato direttamente le ragioni della separazione dalla Haas, una vicenda che continua a presentare diversi punti interrogativi. Il divorzio è maturato durante il fine settimana del GP del Messico, prima che Rafael Camara prendesse il suo posto in occasione del Gran Premio del Brasile.

Alla base della rottura ci sarebbe anche un possibile contenzioso contrattuale, oltre a un presunto confronto acceso tra il pilota e il team principal Ayao Komatsu. Nessuna delle due parti, tuttavia, ha fornito una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto.

La vicenda ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli altri protagonisti del paddock. In Brasile, diversi responsabili delle squadre hanno espresso solidarietà nei confronti del francese, anche se non sono mancate posizioni differenti.

Tra queste quella di Toto Wolff. Il team principal Mercedes, ancora coinvolto nella gestione di Ocon, ha sostanzialmente difeso la decisione presa da Komatsu.

“Il team principal deve decidere quando è abbastanza, ed è quello che ha fatto Ayao”, ha dichiarato Wolff.

Più comprensivo Alan Permane, responsabile della Racing Bulls, che ha espresso rammarico per il modo in cui si è conclusa la collaborazione tra il francese e la Haas.

“È un peccato che sia finita così. Non dico che sia finita per lui. Ha avuto una carriera molto buona in Formula 1, una carriera molto solida, ed è un pilota veloce”, ha commentato.

Anche Frederic Vasseur, team principal Ferrari e figura che ha contribuito al percorso di Ocon verso la Formula 1, ha preferito non entrare nel merito della vicenda, limitandosi a sottolineare le qualità del pilota.

“È un peccato per Esteban, perché penso che sia un vero combattente”, ha affermato.

Futuro Ocon, spunta l’ipotesi Aston Martin per il 2027

Mentre resta da chiarire definitivamente quanto accaduto con la Haas, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro di Ocon. Tra le possibilità ci sarebbe anche un ritorno in Aston Martin, squadra con cui aveva già corso quando la scuderia si chiamava Force India.

L’ipotesi, al momento, riguarda un possibile ruolo da pilota di riserva per la stagione 2027. Non ci sono però conferme ufficiali e il futuro del francese resta ancora tutto da definire.

Una cosa, almeno dalle sue prime parole pubbliche, sembra chiara: Ocon non ha intenzione di rinunciare alla propria passione per la Formula 1.

Perché Esteban Ocon ha lasciato la Haas? La separazione è maturata durante il weekend del Gran Premio del Messico. Alla base della rottura ci sarebbe anche una possibile controversia contrattuale e un presunto confronto acceso con il team principal Ayao Komatsu. Nessuna delle due parti ha però chiarito pubblicamente tutti i dettagli della vicenda. Quando Ocon ha rotto il silenzio dopo l’addio alla Haas? L’11 novembre 2026, il pilota francese ha pubblicato un messaggio sui social accompagnato da una fotografia della sua infanzia ai tempi dei kart. Ha ringraziato tifosi, colleghi ed ex colleghi per il sostegno ricevuto. Cosa ha detto Toto Wolff sulla separazione tra Ocon e Haas? Il team principal Mercedes ha difeso la posizione di Ayao Komatsu, sottolineando che un responsabile di squadra deve essere in grado di decidere quando una situazione ha raggiunto il limite. Qual è stata la reazione di Alan Permane e Frederic Vasseur? Alan Permane ha definito un peccato il modo in cui si è conclusa l’esperienza di Ocon, ricordando la sua velocità e la sua carriera in Formula 1. Frederic Vasseur ha invece sottolineato le qualità competitive del francese. Dove potrebbe correre Ocon nel 2027? Tra le ipotesi circolate c’è un possibile ritorno in Aston Martin, squadra con cui aveva già corso ai tempi della Force India. Si parla di un eventuale ruolo da pilota di riserva, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.