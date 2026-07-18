GP Belgio F1, Antonelli conquista la pole a Spa: Ferrari beffata da una bandiera gialla

Kimi Antonelli conquista una splendida pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes firma il miglior tempo in 1:44.361 e centra la sua sesta pole position stagionale, al termine di una sessione ricca di colpi di scena.

Alle spalle del giovane italiano si piazza Max Verstappen, avvantaggiato dalla scia data dal compagno di squadra, Isack Hadjar, mentre Lando Norris chiude al terzo posto. Il pilota della McLaren, però, sarà costretto a una partenza più arretrata in griglia a causa della penalità di 10 posizioni inflitta per l’utilizzo della quarta unità dell’elettronica di potenza.

La seconda Mercedes di George Russell completa la seconda fila virtuale con il quarto tempo, mentre la Ferrari deve fare i conti con una grande occasione sfumata nel finale. Charles Leclerc, infatti, sembrava poter lottare per una posizione nelle prime file, ma una bandiera gialla esposta dopo lo stop imposto dalla Federazione a Isack Hadjar all’ingresso della pit-lane ha condizionato il suo ultimo tentativo. Il monegasco scatterà così dalla quinta posizione, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, sesto.

Settima posizione per la McLaren di Oscar Piastri, che precede il sorprendente Arvid Lindblad su Racing Bulls. A completare la Top ten delle qualifiche di Spa sono Gabriel Bortoleto con Audi e la Red Bull di Isack Hadjar, decimo.

Spa-Francorchamps apre il decimo round del Mondiale: tutto sul weekend del GP del Belgio

Archiviato il Gran Premio di Gran Bretagna, la Formula 1 torna subito protagonista con il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Il tracciato delle Ardenne, lungo 7,004 km, è uno dei più iconici e impegnativi dell’intero calendario, grazie ai suoi importanti dislivelli, alle velocissime curve come Eau Rouge-Raidillon, Pouhon e Blanchimont e alle condizioni meteorologiche spesso imprevedibili, capaci di rivoluzionare strategie e risultati nel giro di pochi minuti. La gara belga rappresenta inoltre il primo dei due appuntamenti consecutivi prima della pausa estiva e potrebbe fornire indicazioni importanti nella lotta iridata, con Mercedes chiamata a difendere la leadership del campionato dagli attacchi di Ferrari, reduce dall’ottimo weekend di Silverstone culminato con il successo di Charles Leclerc. Anche Red Bull è attesa a una prova di riscatto su un circuito che, almeno sulla carta, dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della RB22. Il weekend prenderà il via venerdì 17 luglio con le prime due sessioni di prove libere, in programma rispettivamente alle 13:30 e alle 17:00. Sabato 18 luglio spazio alla terza sessione di libere alle 12:30, seguita dalle qualifiche che scatteranno alle 16:00, mentre il semaforo verde del Gran Premio del Belgio è fissato per domenica 19 luglio alle ore 15:00. L’intero fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre qualifiche e gara saranno disponibili anche in differita su TV8.