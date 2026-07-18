DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Qualifiche

Diretta F1 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 16:00, per non perdervi i momenti più importanti della sessione.

GP Gran Bretagna del Belgio: Diretta Qualifiche dalle 16:00

16:55 Leclerc secondo per 53 millesimi. Piastri quinto, Hamilton è quarto. Norris primo in 1:44.801 ma avrà penalità per cambio componenti

16:54 Verstappen primo in 1:44.984, Antonelli fa meglio in 1:44.840, Russell terzo

16:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

16:42 Ferma in pista l’Audi di Nico Hulkenberg

16:41 Piloti esclusi dal Q3: Lawson, Gasly, Colapinto, Hulkenberg, Sainz e Bearman

16:40 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Antonelli, Leclerc, Norris, Hamilton, Verstappen, Lindblad, Piastri, Russell, Hadjar e Bortoleto

16:32 Verstappen in seconda posizione a 4 decimi, terzo Piastri e poi è Lindblad a mettersi terzo. Norris chiude secondo ma Leclerc gli prende la posizione e poi Hamilton fa il quarto tempo

16:31 Gasly primo davanti a Colapinto, arriva Antonelli e fa 1:45.142 davanti a Russell

16:27 SEMAFORO VERDE! Inizia il Q2

16:18 BANDIERA A SCACCHI! Hamilton quarto con gomma usata. TOP 10: Norris, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Russell, Lindblad, Leclerc, Antonelli, Piastri e Lawson. Piloti esclusi dal Q2: Albon, Ocon, Bottas, Perez, Alonso e Stroll

16:13 TOP 10 (tutti con soft): Norris, Verstappen, Hadjar, Lindblad, Antonelli, Leclerc, Russell, Piastri, Lawson e Hamilton

16:10 Norris primo in 1:45.865. Tutti con gomma rossa. Leclerc sesto, decimo Hamilton

16:08 Verstappen al comando in 1:45.930 davanti ad Antonelli e Russell

16:05 Per il momento abbiamo solo i tempi delle Cadillac di Perez e Bottas. Hamilton in pista

16:00 SEMAFORO VERDE! Sistemata la Ferrari di Hamilton, inizia il Q1