FOS | Mercedes, Ocon in pista al Goodwood Festival of Speed 2019

Giornata di lavoro per Esteban Ocon al Goodwood Festival of Speed 2019. Nel corso della mattinata, infatti, il francese è salito a bordo della Mercedes W08 EQ-Power+, regalando spettacolo agli appassionati presenti all’interno del tracciato di Goodwood.

Parliamo di un primo assaggio del fitto programma che andrà in scena nel corso del prossimo week-end (le macchine gireranno fino alla giornata di domenica.ndr).

W08 + @OconEsteban = 😍

Who’s ready for him to head up the hill? @fosgoodwood #FOS pic.twitter.com/1sq8YuCsqZ

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 5 luglio 2019