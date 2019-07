FOS | Goodwood Festival of Speed 2019, la diretta streaming [VIDEO]

Vi riportiamo la diretta streaming della prima giornata valida per il Goodwood Festival of Speed 2019, kermesse dove squadre e piloti si riuniscono per portare nuovamente in pista le vetture storiche del motorsport.

Un appuntamento ormai classico per il mondo del motori, visto che nel corso della tre giorni si registrano numeri da record per quello che riguarda l’affluenza. Nel corso della mattina, ricordiamo, è sceso in pista Esteban Ocon con la W08 iridata, mentre sono attese tante altre Formula 1 nel corso del pomeriggio.

Qui la diretta streaming