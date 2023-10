F1 | Daniel Ricciardo si esibisce con la Red Bull tra le strade di Nashville

L’appuntamento di Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti, che si disputerà in questo weekend, segnerà il ritorno in pista di Daniel Ricciardo. In attesa di tornare alla guida della sua AlphaTauri, l’australiano è stato protagonista nella giornata di sabato di uno show con una Red Bull RB7 tra le strade di Nashville.

Ricciardo, rientrato quest’estate a tempo pieno in Formula 1 dove ha preso il posto dell’olandese Nyck de Vries, è stato costretto ad uno stop forzato a causa della frattura del polso sinistro avvenuta a fine agosto durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort.

Un infortunio che ha obbligato il pilota di Perth a doversi fermare, lasciando spazio al giovane neozelandese Liam Lawson che non ha affatto sfigurato al volante della AT04 riuscendo anche a marcare punti nell’appuntamento di Singapore.