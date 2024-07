F1 | Vowles, nuovo avvertimento a Sainz: “Williams non è un trampolino per la Mercedes”

F1 Vowles Sainz – Nuovo avvertimento di James Vowles nei confronti di Carlos Sainz. In attesa di capire che tipo di scelte farà il pilota spagnolo per il 2025, il Team Principal della Williams ha lanciato un’ulteriore frecciatina all’attuale “cavallino” della Ferrari, evidenziando come un’eventuale approdo a Grove dipenderà esclusivamente dal progetto che quest’ultimo intenderà portare avanti con la squadra. Vowles crede fermamente nella crescita della Williams e intende portare tra le propria fila un pilota in grado di avviare un piano a lungo termine che coinvolga non solo il 2025, ma anche il 2026, annata dove entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici e aerodinamici.

Sainz, ricordiamo, ha già raggiunto un principio di accordo con la Williams e ultimamente anche con la Alpine, grazie soprattutto all’intervento di Flavio Briatore e alla possibilità di un team transalpino motorizzato Mercedes nel 2026, ma non ha ancora siglato alcun contratto perchè spera – ancora oggi – di approdare in un team di vertice come Mercedes e Red Bull. Due soluzioni al momento “chiuse”, ma che in base alle evoluzioni di mercato potrebbero clamorosamente aprirsi nei prossimi giorni.

Vowles, nuovo avvertimento a Sainz

“Vogliamo evitare di essere un trampolino di lancio, anche perchè non è quello che vedo nella Williams. Personalmente ho lasciato la Mercedes per creare qualcosa di mio e non perchè mi ero stancato di vincere. Volevo investire in qualcosa di mio e che avesse sopra non solo le mie impronte, ma anche quelle di migliaia di altre persone che lavorano in questa struttura. Penso che siamo stati piuttosto schietti e aperti su chi vorremmo ingaggiare, però questo non significa che accadrà per forza. Sappiamo dove ci collochiamo nel panorama delle cose. Quel che posso dire è che voglio un pilota che desideri davvero far parte di un percorso e che capisca cos’è la Williams. A volte queste posizioni non coincidono, altre sì. È molto importante”.