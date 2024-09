F1 | Red Bull, Horner dopo Monza: “Da noi troppo graining, impossibile pensare alla singola sosta”

F1 Red Bull Horner – In attesa delle novità tecniche previste per la RB20 nelle prossime settimane, utili a respingere l’attacco della McLaren in entrambe le classifiche mondiali, Christian Horner non ha nascosto il proprio malcontento per il risultato ottenuto dalla Red Bull a Monza.

Intervistato dai media a margine del GP, il manager inglese ha analizzato la gara in termini di performance e strategia, sottolineando come la strada tracciata dalla Ferrari si sia rivelata impossibile da seguire per il team austriaco a causa del graining.

Il consumo accentuato delle mescole anteriori ha costretto Max Verstappen e Sergio Perez a effettuare due soste, privando di fatto la squadra dell’opzione strategica che ha permesso alla Rossa di ottenere la vittoria davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Ricordiamo che Verstappen e Perez hanno chiuso la gara di Monza rispettivamente in sesta e ottava posizione.

Horner e l’amarezza dopo Monza

“Lasciamo l’Italia con molto lavoro da fare. La nostra strategia ha funzionato inizialmente, ma con l’accentuarsi del graining, una sola sosta è diventata impraticabile. Naturalmente, siamo preoccupati per le nostre prestazioni, e l’intero team sta lavorando per risolvere il problema. Sembra che la questione risieda nel bilanciamento della vettura e dobbiamo trovare una soluzione. Monza è stata utile per individuare le nostre debolezze”.