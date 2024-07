Ferrari | Leclerc, Sainz e un primo bilancio sulla stagione dopo Spa

Ferrari F1 GP Belgio – La Scuderia Ferrari HP nell’ultima gara prima della pausa estiva ha portato a casa un bottino di 18 punti grazie al quarto posto di Charles Leclerc e al settimo di Carlos Sainz, diventati poi terzo e sesto a seguito della squalifica di George Russell, totalizzando così 23 punti. La gara è stata serratissima e ha visto i primi sei della classifica racchiusi in meno di dieci secondi nonostante tutte le 44 tornate siano state disputate in regime di bandiera verde, senza alcuna neutralizzazione. Si tratta di numeri che la dicono lunga sul livello di competitività di questa Formula 1 nella quale con il risultato di oggi la squadra ha ulteriormente accorciato il distacco dalla vetta della classifica Costruttori, ora distante 64 lunghezze.

La gara in Belgio

Al via con gomma Medium, Charles è riuscito a mantenere la prima posizione ma al terzo giro l’ha dovuta cedere a Lewis Hamilton. Carlos, con gomma Hard, ha invece scavalcato Lando Norris per salire in sesta posizione. La sosta inaugurale per tutti i piloti con le Medium è arrivata intorno al decimo passaggio, Charles, con le Hard, è rimasto alle spalle di Hamilton, mentre Carlos è arrivato fino alla ventesima tornata prima di fermarsi per passare alla mescola Medium. La situazione di Leclerc non è cambiata nemmeno dopo il secondo stop, quando, ancora su Hard, si è ritrovato nuovamente alle spalle di Hamilton. Solo che il monegasco non era più secondo ma terzo perché davanti a tutti era rimasta l’altra Mercedes di George Russell, passata nel frattempo alla strategia a una sosta. Carlos, dal canto suo, non vedendosi veloce con la nuova mescola, dopo pochi passaggi si è fermato ancora per montare una nuova Hard e lanciarsi alla rincorsa della settima posizione di Sergio Perez. Lo spagnolo ha raggiunto il messicano senza troppi problemi e lo ha scavalcato, mentre il finale di Charles è stato un po’ più movimentato. Il monegasco, infatti, si è dovuto difendere da Oscar Piastri, cui ha dovuto cedere il podio al giro 36, e poi da Max Verstappen, che però non ha mai avuto per davvero la chance di scavalcarlo e insidiargli la quarta piazza.

Bilancio prima dell’estate

La prossima settimana sarà l’ultima di lavoro in azienda a Maranello prima dello stop di 14 giorni obbligatorio per regolamento ed è dunque possibile tracciare un primo bilancio del 2024. Le ultime corse non sono state particolarmente ricche di soddisfazioni ma nel complesso il miglioramento rispetto alla pausa estiva della scorsa stagione risulta evidente. Fin qui nel 2024 ci sono state due vittorie contro le zero del 2023 allo stop estivo, mentre i podi sono stati dieci (contro i tre di un anno fa) e il distacco dalla vetta è passato dai 312 punti di fine luglio 2023 ai 64 attuali. È chiaro che non basta e che occorre continuare a lavorare a testa bassa per aumentare il livello di competitività della SF-24. È ciò su cui si concentrerà la squadra così da arrivare preparata al meglio alla doppietta che riaprirà la stagione e che prevede i Gran Premi di Olanda e Italia.