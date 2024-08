Formula 1 | Red Bull pronta a lottare pur di mantenere intatto il gruppo di lavoro a Milton Keynes

Formula 1 Red Bull – Dopo i clamorosi addii di Adrian Newey e Jonathan Wheatley, figure chiave della squadra capace di dominare nelle ultime tre stagioni, Red Bull farà di tutto per mantenere intatto il gruppo di lavoro che sta sviluppando non solo la vettura per il 2025, ma anche quella che scenderà in pista a partire dal 2026. In una lunga intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, Helmut Marko ha rassicurato tifosi e addetti ai lavori, sottolineando come la compagine austriaca sia pronta a lottare per mantenere intatta l’equipe tecnica e sportiva all’interno della factory inglese.

Le sue dichiarazioni sono importanti e servono a smentire le voci secondo cui Red Bull starebbe attraversando una fase di sbandamento, non solo tecnico, ma anche gestionale. Ricordiamo che Wheatley assumerà la carica di Team Principal in Audi a partire dal 2026 (Marko ha affermato che l’offerta economica del colosso tedesco era letteralmente ‘impareggiabile’), mentre Newey è sempre più vicino ad assumere il ruolo di consulente tecnico in Aston Martin, grazie a un ricco contratto offerto da Lawrence Stroll e dal main sponsor della scuderia, Aramco

Marko difende il gruppo di lavoro in Red Bull

“Di recente abbiamo affrontato alcune defezioni, alcune delle quali concordate, altre meno. Ad esempio, l’offerta che Audi ha presentato a Jonathan Wheatley era fuori dalla nostra portata. Per quanto riguarda Adrian, ne abbiamo già discusso ampiamente. In ogni caso, la squadra continuerà con la struttura attuale e non ci saranno ulteriori defezioni. Ci batteremo per mantenere ogni singolo dipendente a Milton Keynes.”