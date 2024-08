Formula 1 | Mercedes, fondo e pneumatici le possibili cause della squalifica di Russell a Spa

Formula 1 Mercedes Russell – Nel classico debrief post gara pubblicato su YouTube, Andrew Shovlin ha cercato di spiegare i motori che hanno portato George Russell a perdere la vittoria nell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nell’approfondimento, disponibile sul canale ufficiale della squadra, il Direttore Tecnico delle Attività di Pista della casa anglo-tedesca ha provato a mettere ordine alle tante indiscrezioni circolate nelle ultime ore, precisando come il chilo e mezzo di differenza rispetto al valore minimo imposto dal regolamento (796,5 contro 798) potrebbe essere stato provocato non solo dal consumo delle gomme, ma anche dall’usura del fondo o da tante altre variabili che entrano in giro durante una gara di Formula 1 (olio, freni e peso del pacchetto monoposto-pilota).

Mercedes sta attualmente pesando ogni componente della W15 utilizzata a Spa-Francorchamps e spera di raccogliere le risposte necessarie prima di volare a Zandvoort per il prossimo Gran Premio d’Olanda.

Mercedes, Shovlin e la squalifica di Russell a Spa

“Stiamo cercando di capire cos’è successo alla vettura di George. In definitiva si tratta di ottenere i pesi di tutte le componenti e da lì valutare cosa non è andato per il verso giusto a Spa. Una vettura può perdere peso in diversi modi durante una gara. Dall’usura degli pneumatici a quella del fondo, passando per i freni o l’olio. Gli stessi piloti possono affrontare un grado di disidratazione tale da ridurre il peso complessivo del pacchetto.

Le auto di George e Lewis hanno iniziato la gara di Spa con lo stesso peso. Dopo la qualifica la differenza era di circa 500 grammi. Quella di George è stata l’unica ad avere il problema ed è perché l’usura degli pneumatici era molto più elevata. Inoltre, da i primi riscontri, sembra che il fondo si sia parecchio consumato durante la corsa. Raccoglieremo tutti i dati e valuteremo come perfezionare i nostri processi, perché è chiaro che non vogliamo che ciò accada in futuro”,