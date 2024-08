Formula 1 | Haas pronta per il banco di prova Zandvoort

Formula 1 Haas GP Olanda – Dopo i buoni progressi registrati nell’ultimo mese e mezzo, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg sono pronti a confermarsi nel prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. I due piloti della Haas, veloci e competitivi in questa seconda parte del campionato, vogliono sfruttare le ultime novità tecniche introdotte sulla vettura per lottare nella top ten. Un obiettivo che garantirebbe un importante impulso nella classifica Costruttori, dove la squadra occupa attualmente il settimo posto con 27 punti.

Hulkenberg e le caratteristiche di Zandvoort

“Ho disputato molte gare a Zandvoort durante la mia carriera da junior, come in Formula BMW, A1 Grand Prix e F3. Ho dei bei ricordi legati a questo circuito. È un luogo molto familiare per me fin da quando ero piccolo, anche perché è vicino al confine olandese da dove provengo, quindi correre qui è sempre una sensazione speciale. Zandvoort è un posto fantastico, con un’atmosfera incredibile grazie all’’esercito arancione’ che riempie le tribune, rendendo l’evento una grande festa. La pista è corta, molto vecchia scuola, stretta e tecnica. Sebbene sia abbastanza difficile sorpassare e forse un po’ piccola per le moderne auto di Formula 1, rimane comunque divertente e impegnativa da affrontare.”

Magnussen e la sfida del tifo oranje

“Il Gran Premio d’Olanda ha un’atmosfera incredibile, grazie all’esercito arancione che costituisce circa il 99% dei tifosi presenti. Zandvoort è una pista fantastica per la Formula 1, con il suo carattere molto vecchia scuola che è rimasto quasi invariato dagli anni ’70. Mi piace correre su questo circuito perché è davvero una pista per piloti: quando spingi qui, lo fai davvero al limite. Sarò riposato e pronto a dare il massimo per affrontare la seconda metà della stagione.”