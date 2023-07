Formula 1 | GP Ungheria, Perez subito al muro nella prima sessione di prove libere [FOTO]

E’ iniziato malissimo il weekend di Perez in Ungheria. Il pilota della Red Bull, determinato a reagire dopo le cinque esclusioni consecutive in Q3, e messo molto sotto pressione dai media nelle ultime settimane è andato subito a sbattere dopo pochi minuti dall’inizio della prima sessione di prove libere a Budapest, la prima con Daniel Ricciardo di nuovo in pista con AlphaTauri, una sorta di destini incrociati che in qualche modo stanno andando a incontrarsi man mano che passano i mesi. Checo è andato a frenare con le ruote sull’erba, commettendo un evidente errore di valutazione subito dopo la salita alla fine del primo settore: inevitabile la perdita della sua RB19, la quale è andata contro il muro, rompendo la sospensione anteriore sinistra e mettendo a rischio anche la scatola del cambio nuova e appena montata sulla monoposto del messicano. Un erroraccio che non farà sicuramente piacere a Checo e alla Red Bull stessa, la quale non può che prendere atto di questo momento del suo pilota e capire cosa farne per il prossimo futuro.

La sospensione Red Bull distrutta da Perez nelle PL1 di Budapest