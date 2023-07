Formula 1 | GP Ungheria, prove libere 1: Perez a muro, Russell il più veloce sotto la pioggia

Formula 1 GP Ungheria prove libere 1 – George Russell è stato il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Ungheria, 12° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione caratterizzata dalla pioggia, la quale ha condizionato l’attività in pista di squadre e piloti fin dai primi minuti, l’inglese della Mercedes è riuscito a creare fin da subito un buon feeling con la W14, ottenendo un riscontro di 1:39.652, pochi decimi più rapido della McLaren di Oscar Piastri, apparso veloce e “pimpante” in condizioni di pista con poco grip. Una conferma importante che ribadisce quanto di buono mostrato dall’australiano a Silverstone. Con il terzo tempo si è classificato Lance Stroll, seguito a ruota dall’altra McLaren di Lando Norris e dall’Aston Martin di Fernando Alonso, ancora alle prese con un bilanciamento non perfetto della propria AMR23.

Valtteri Bottas, sesto, si è posizionato davanti a Charles Leclerc, mentre Guanyu Zhou, Logan Sargeant e Nico Hulkenberg hanno completato la graduatoria della top dieci. Inizio in sordina per Carlos Sainz, Max Verstappen e Lewis Hamilton: tutti ha preferito un approccio soft e il primo non ha fatto meglio del 15° crono (con annesso testacoda nei minuti conclusivi della sessione), mentre gli altri due hanno concluso la mattinata in 19° e 20° piazza.

Male Sergio Perez: il messicano, appena uscito dai box, ha perso la propria vettura in uscita dalla curva 5, finendo violentemente contro le barriere. Un passaggio a vuoto che siamo certi che creerà ulteriori malumori all’interno del garage Red Bull. Appuntamento alle 17.00 per la seconda e ultima sessione di lavoro ordierna.