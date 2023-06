Formula 1 | Ferrari, Sainz: “E’ stata dura in qualifica, gli altri si stanno avvicinando”

da Barcellona, Spagna

E’ sicuramente soddisfatto Carlos Sainz per il secondo posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il pilota della Ferrari dunque partirà dalla prima fila al fianco dell’imprendibile Max Verstappen, ancora una volta in pole position senza discussione alcuna. La SF-23 sembra funzionare abbastanza bene dopo gli aggiornamenti portati in questo fine settimana, anche in condizioni complicate come quelle di oggi, ma sarà quasi impossibile poter contendere la vittoria al due volte campione del mondo olandese. Il podio comunque è sicuramente alla portata.

“Sono contento della mia qualifica – ha detto Carlos. Le condizioni non erano per niente facili oggi ma siamo riusciti a mettere insieme dei buoni giri e credo che abbiamo tirato fuori il massimo dalla vettura senza lasciare nulla di intentato. Tuttavia è meglio restare coi piedi per terra: il weekend non è finito e dobbiamo eseguire tutto alla perfezione in gara. I distacchi tra le macchine sono stati molto ravvicinati per tutto il fine settimana e non sarà facile portare a casa un podio, ma di sicuro ci proveremo”.

“Non so esattamente cosa sia successo a Charles, ma per tutto l’anno abbiamo avuto una finestra molto ristretta per quanto riguarda il giusto funzionamento della vettura, la quale è molto difficile da guidare, e non appena le condizioni diventano complicate può andare in un modo come in un altro, è una linea molto sottile. Per me ha funzionato bene ma è stata dura, perché il centro gruppo sta iniziando davvero ad avvicinarsi. Parliamo di Alpine, Haas ma anche Lando con la McLaren stanno recuperando. Chiaramente Red Bull fa un campionato a sé, ma poi siamo tutti lì”.