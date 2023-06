F1 | Liberty Media resta nella sua posizione: la Formula 1 non è in vendita

Nel corso dell’inverno diverse erano state le voci su di una possibile vendita della Formula 1 da parte di Liberty Media al mercato saudita. E’ girata con insistenza anche una cifra, la quale si aggirerebbe sui 20 miliardi di dollari, un prezzo che stando al presidente e direttore esecutivo Greg Maffei non verrebbe nemmeno presa in considerazione dagli attuali vertici dell’azienda americana a capo del Circus. Attualmente infatti, come ribadito a più riprese, la Formula 1 non è in vendita, e gli arabi non si sono mai avvicinati a queste valutazioni, rimanendo come partner sì importanti per questo sport, ma nulla di più.

“L’ho già detto pubblicamente – ha affermato con fermezza Maffei a Walker Webcast. I sauditi sono stati nostri partner per un paio di situazioni, c’è una gara lì e Aramco è uno sponsor, ma non si sono mai avvicinati a noi. Francamente, 20 miliardi non sarebbe un prezzo interessante, chiederei molto di più, ma siamo molto ottimisti riguardo al futuro. Siamo una C-Corp, quindi se dovessimo vendere una divisione, pagheremmo le tazze a livello aziendale. Nel modo in cui siamo strutturati oggi, data quella base imponibile, non saremmo venditori. Se volessimo cedere, o anche solo prenderlo in considerazione, bisognerebbe fare altre valutazioni”.