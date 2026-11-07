Formula 1 | Ufficiale: Interlagos rinnova fino al 2035

La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di San Paolo resterà in calendario almeno fino al 2035, dopo un nuovo rinnovo di cinque anni. L’accordo conferma il futuro di uno dei circuiti più iconici dello sport, parte del calendario da oltre cinquant’anni.

Il circuito e la sua storia

Il tracciato, ufficialmente denominato Autódromo José Carlos Pace in onore del vincitore della gara del 1975, è legato a numerosi episodi della storia della Formula 1. A Interlagos cinque piloti brasiliani, tra cui Ayrton Senna, hanno tagliato per primi il traguardo, e sei titoli piloti sono stati decisi sulla pista di Interlagos, compresi quelli conquistati da Fernando Alonso e Lewis Hamilton, attualmente in pista.

Il circuito è lungo 4,309 chilometri, ha 15 curve e un tracciato ondulato, noto per produrre gare ricche di duelli ruota a ruota. Insieme all’atmosfera da carnevale, Interlagos è da tempo uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario.

Il Brasile ha prodotto 33 piloti di Formula 1, gli ultimi sono Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara, entrambi impegnati nel Gran Premio di questo fine settimana.

I numeri della crescita in Brasile

In Brasile la Formula 1 registra una crescita costante: il numero di tifosi è salito a 75,8 milioni, con un aumento del 6,5% rispetto al 2024, di cui il 44% donne e il 41% sotto i 35 anni. Lo sport conta anche quasi 5,5 milioni di follower brasiliani sui social media.

Negli ultimi cinque anni il Gran Premio di San Paolo ha registrato un aumento costante di spettatori, arrivati a 303.627 nel 2025, in crescita rispetto ai 291.717 dell’anno precedente. L’edizione 2025 ha generato un impatto economico di 2,3 miliardi di real per la città di San Paolo, in aumento del 9,7% rispetto al precedente record del 2024.

Lo scorso anno la Formula 1 ha firmato un accordo con l’emittente brasiliana Globo, valido fino al 2028, che garantisce agli abbonati del servizio a pagamento SporTV la visione in diretta e on demand di tutte le prove libere, le qualifiche, la Sprint e il Gran Premio del Mondiale FIA di Formula 1, con la copertura in chiaro su Globo di 15 Gran Premi nel corso della stagione.

Il nuovo rinnovo riflette l’impegno della città di San Paolo e del promotore del Gran Premio verso il futuro dell’evento. Nell’ambito dell’accordo, l’amministrazione del sindaco Ricardo Nunes continuerà a investire in modo significativo per garantire uno spettacolo di livello mondiale e migliorare l’esperienza di tifosi e ospiti negli anni a venire.

Le dichiarazioni di Domenicali, Nunes e Adler

Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: “Il Brasile è una parte importante della storia e del futuro della Formula 1, e sono felice che questo rinnovo di cinque anni ci porterà a correre a San Paolo fino al 2035. La passione dei tifosi brasiliani è straordinaria, e ogni volta che torniamo a Interlagos sentiamo la loro energia sugli spalti e nella città. Il Brasile ha prodotto 33 piloti di Formula 1, tra cui Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara, che corrono questo fine settimana davanti al pubblico di casa, un momento che si aggiungerà ai tanti ricordi indimenticabili vissuti a San Paolo”.

“Il successo continuo dell’evento mostra perché occupa un posto così speciale nel nostro calendario, e questo accordo conferma il nostro impegno di lungo periodo verso il Brasile. Ringrazio il sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, e il presidente e amministratore delegato del Gran Premio di San Paolo, Alan Adler, per il loro impegno e i loro investimenti continui. Insieme costruiremo su questo successo e renderemo l’esperienza ancora migliore per i nostri tifosi negli anni a venire”.

Il sindaco di San Paolo, Ricardo Nunes, ha commentato: “Il rinnovo del contratto con la Formula 1 per altri cinque anni è un risultato molto importante per San Paolo. Garantiamo la continuità di uno dei maggiori eventi sportivi al mondo, che stimola l’economia, crea posti di lavoro, rafforza il turismo e alza il profilo internazionale della nostra città. La Formula 1 porta benefici a numerosi settori, come alberghi, ristoranti, commercio e servizi, generando opportunità e reddito per la popolazione locale”.

“San Paolo ha una lunga tradizione e un rapporto storico con la Formula 1. Mantenere questa collaborazione significa garantire prevedibilità per gli investimenti, rafforzare il calendario dei grandi eventi e consolidare la posizione della città come punto di riferimento globale per l’organizzazione di competizioni internazionali”.

Il CEO del Gran Premio di San Paolo, Alan Adler, ha aggiunto: “Il rinnovo del contratto del Gran Premio di San Paolo fino al 2035 è motivo di grande orgoglio e rappresenta il riconoscimento di un lavoro costruito su dedizione, investimenti e visione di lungo periodo. Questo rinnovo conferma San Paolo tra le principali destinazioni mondiali del motorsport. Interlagos è un circuito unico, ammirato da piloti, squadre e tifosi di tutto il mondo. È stato teatro di gare memorabili ed è parte integrante della storia della Formula 1. Ringrazio Stefano Domenicali e la Formula 1 per la fiducia e la collaborazione, così come il sindaco Ricardo Nunes e il Consiglio comunale di San Paolo per il sostegno straordinario e gli investimenti continui nella modernizzazione di Interlagos. Questa collaborazione è stata fondamentale per la crescita e il successo dell’evento”.