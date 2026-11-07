Formula 1News F1

F1 GP Brasile | Leclerc e Hamilton, dieci posizioni di penalità: Verstappen parte dal fondo

Fioccano le penalità nel sabato di San Paolo

di Peppe Marino7 Novembre, 2026
La griglia di partenza del Gran Premio di San Paolo in Brasile verrà stravolta dalle penalità a Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Le due Ferrari cambiano il motore endotermico (ICE) e quindi dieci posizioni, mentre il campione olandese della Red Bull scatterà dal fondo. Ricordiamo anche le cinque posizioni che dovrà scontare anche Russell
F1 GP Brasile | Leclerc e Hamilton, dieci posizioni di penalità: Verstappen parte dal fondo

Fioccano penalità nel corso della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo. In Brasile, all’alba del sabato di qualifica la Ferrari e la Red Bull hanno deciso di sconvolgere la griglia di partenza mandando Hamilton, Leclerc e Verstappen in penalità. Per le due SF-26 si tratta di una retrocessione di dieci posizioni rispetto al risultato della qualifica vista la sostituzione del motore endotermico (ICE) per ambo i piloti, al primo cambio di componente fuori dal limite consentito senza andare in penalità.

Discorso diverso per Max Verstappen, visto che il campione olandese ha cambiato tutta la power unit, e per questo motivo scatterà ultimo. Già prima del weekend è stata confermata anche una sanzione di cinque posizioni per George Russell. Considerando la pioggia che potrebbe cadere sia oggi che domani, ci aspettiamo un fine settimana tutto da scrivere.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

2 commenti

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033750 13901https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261102005612 5947https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032216 2654https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033556 4689https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032551 12141https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033228 27592https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033947 29518https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031034249 29997https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031031649 22530