F1 GP Brasile | Leclerc e Hamilton, dieci posizioni di penalità: Verstappen parte dal fondo
Fioccano le penalità nel sabato di San Paolo
Fioccano penalità nel corso della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo. In Brasile, all’alba del sabato di qualifica la Ferrari e la Red Bull hanno deciso di sconvolgere la griglia di partenza mandando Hamilton, Leclerc e Verstappen in penalità. Per le due SF-26 si tratta di una retrocessione di dieci posizioni rispetto al risultato della qualifica vista la sostituzione del motore endotermico (ICE) per ambo i piloti, al primo cambio di componente fuori dal limite consentito senza andare in penalità.
Discorso diverso per Max Verstappen, visto che il campione olandese ha cambiato tutta la power unit, e per questo motivo scatterà ultimo. Già prima del weekend è stata confermata anche una sanzione di cinque posizioni per George Russell. Considerando la pioggia che potrebbe cadere sia oggi che domani, ci aspettiamo un fine settimana tutto da scrivere.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Pingback: DIRETTA F1 | GP Brasile 2026: Live Prove Libere 3