F1 GP Brasile | Leclerc e Hamilton, dieci posizioni di penalità: Verstappen parte dal fondo

Fioccano penalità nel corso della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di San Paolo. In Brasile, all’alba del sabato di qualifica la Ferrari e la Red Bull hanno deciso di sconvolgere la griglia di partenza mandando Hamilton, Leclerc e Verstappen in penalità. Per le due SF-26 si tratta di una retrocessione di dieci posizioni rispetto al risultato della qualifica vista la sostituzione del motore endotermico (ICE) per ambo i piloti, al primo cambio di componente fuori dal limite consentito senza andare in penalità.

Discorso diverso per Max Verstappen, visto che il campione olandese ha cambiato tutta la power unit, e per questo motivo scatterà ultimo. Già prima del weekend è stata confermata anche una sanzione di cinque posizioni per George Russell. Considerando la pioggia che potrebbe cadere sia oggi che domani, ci aspettiamo un fine settimana tutto da scrivere.

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