F1 GP Brasile | Verstappen vola nelle FP3: Hamilton nei guai, fumo dalla Ferrari

Max Verstappen davanti a tutti, ma con una domenica tutta in salita all’orizzonte. Il pilota della Red Bull ha conquistato il miglior tempo nelle FP3 del Gran Premio del Brasile, fermando il cronometro sull’1:11.622 e precedendo di appena 25 millesimi Kimi Antonelli. Una prestazione convincente a Interlagos, che però non gli consentirà di partire dalle prime posizioni: a causa della penalità legata alla sostituzione della power unit, l’olandese sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento.

Alle spalle dei primi due si è inserito Lando Norris, davanti all’altra Mercedes di George Russell. Quinta posizione per Charles Leclerc, con un ritardo di 274 millesimi dal riferimento di Verstappen. La Ferrari ha però vissuto una mattinata tutt’altro che tranquilla, soprattutto per quanto riguarda Lewis Hamilton.

Il britannico è stato infatti protagonista di un inconveniente tecnico che ha compromesso il suo lavoro nell’ultima sessione prima delle qualifiche. Hamilton ha avvertito alcune vibrazioni sulla SF-26 e ha deciso di rientrare ai box. Una volta raggiunta la pit lane, dalla monoposto è stato notato del fumo nella zona posteriore, con i meccanici Ferrari immediatamente al lavoro per individuare l’origine del problema.

La squadra ha riportato la vettura in garage e ha iniziato a smontare il cofano motore per effettuare le verifiche necessarie. Tra le prime ipotesi è emersa anche quella di un’anomalia idraulica, ma la causa del problema è rimasta da chiarire. Il tempo perso ha inevitabilmente condizionato la sessione del sette volte campione del mondo, che ha chiuso soltanto dodicesimo a 1.211 secondi dalla vetta.

Ferrari, doppia penalità di dieci posizioni: Hamilton e Leclerc arretrano

Le difficoltà della Scuderia non riguardano soltanto il problema accusato da Hamilton. Ferrari ha infatti deciso di sostituire il motore endotermico su entrambe le monoposto, sia quella del britannico sia quella di Charles Leclerc. La conseguenza è una penalità di dieci posizioni in griglia per entrambi i piloti.

Il monegasco ha quantomeno completato regolarmente il lavoro in pista, conquistando la quinta posizione con il tempo di 1:11.896, a 274 millesimi dal riferimento di giornata. Nonostante il risultato, Leclerc non è apparso completamente soddisfatto del comportamento della SF-26 e ha segnalato via radio un feeling complicato.

Per Hamilton, invece, il problema tecnico rappresenta un’ulteriore complicazione in un fine settimana già condizionato dalle decisioni sulla power unit. Il lavoro dei meccanici sarà fondamentale per verificare le condizioni della monoposto e permettere al britannico di affrontare le qualifiche nelle migliori condizioni possibili.

Sesta piazza per Oscar Piastri, seguito dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad e dall’altra vettura di Liam Lawson. Nono tempo per Isack Hadjar, con Gabriel Bortoleto a completare la top 10 davanti al pubblico di casa.

La classifica completa delle FP3 del GP Brasile

Max Verstappen – 1:11.622 Kimi Antonelli – 1:11.647 (+0.025) Lando Norris – 1:11.753 (+0.131) George Russell – 1:11.806 (+0.184) Charles Leclerc – 1:11.896 (+0.274) Oscar Piastri – 1:11.935 (+0.313) Arvid Lindblad – 1:12.060 (+0.438) Liam Lawson – 1:12.171 (+0.549) Isack Hadjar – 1:12.213 (+0.591) Gabriel Bortoleto – 1:12.644 (+1.022) Pierre Gasly – 1:12.644 (+1.022) Lewis Hamilton – 1:12.833 (+1.211) Nico Hülkenberg – 1:12.865 (+1.243) Franco Colapinto – 1:12.925 (+1.303) Rafael Câmara – 1:12.981 (+1.359) Oliver Bearman – 1:13.109 (+1.487) Alexander Albon – 1:13.147 (+1.525) Fernando Alonso – 1:13.171 (+1.549) Carlos Sainz – 1:13.303 (+1.681) Sergio Perez – 1:13.573 (+1.951) Valtteri Bottas – 1:13.722 (+2.100) Lance Stroll – 1:14.766 (+3.144)

Che cosa è successo a Lewis Hamilton nelle FP3 del GP Brasile?

Lewis Hamilton ha dovuto interrompere il proprio lavoro nelle terze prove libere a causa di un problema tecnico alla Ferrari. Il britannico ha avvertito vibrazioni, è rientrato ai box e dalla SF-26 è stato notato del fumo nella zona posteriore. I meccanici hanno smontato il cofano motore per effettuare le verifiche.

In che posizione ha chiuso Hamilton le FP3 in Brasile?

Il pilota Ferrari ha concluso la terza sessione di prove libere in dodicesima posizione, con il tempo di 1:12.833. Il suo ritardo dal miglior riferimento di Max Verstappen è stato di 1.211 secondi. Il problema tecnico ha condizionato il lavoro del britannico nella preparazione delle qualifiche.

Perché Hamilton e Leclerc hanno dieci posizioni di penalità in Brasile?

Entrambi i piloti Ferrari hanno ricevuto una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del motore endotermico. La decisione riguarda sia Lewis Hamilton sia Charles Leclerc e complica ulteriormente il fine settimana della Scuderia.

Chi ha ottenuto il miglior tempo nelle FP3 del GP Brasile?

Max Verstappen ha conquistato la prima posizione con il tempo di 1:11.622, precedendo Kimi Antonelli di 25 millesimi e Lando Norris di 131 millesimi. Charles Leclerc ha chiuso quinto, mentre Lewis Hamilton si è classificato dodicesimo.

Perché Max Verstappen partirà dal fondo nel GP Brasile?

Il pilota della Red Bull ha sostituito il motore e dovrà quindi scontare una penalità che lo costringerà a partire dal fondo dello schieramento. La sanzione non gli ha impedito di conquistare il miglior tempo nelle FP3 di Interlagos.

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