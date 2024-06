Formula 1 | Aston Martin, Alonso e Stroll lasciano Barcellona con zero punti all’attivo

Formula 1 Aston Martin GP Spagna – Finale di week-end amaro per Fernando Alonso e Lance Stroll a Barcellona, teatro dell’ultimo Gran Premio di Spagna. A causa del consumo accentuato delle mescole, sia con le medie che con le soft, gli alfieri della scuderia inglese non sono riusciti a concludere il fine settimana in terra catalana in zona punti. Un boccone amaro abbastanza importante che dovrà spingere la squadra a trovare delle contromisure in vista dei prossimi fine settimana di gara. Alonso, ricordiamo, ha chiuso la gara di quest’oggi in 12° piazza, mentre Stroll non è riuscito a fare meglio della 14° posizione.

Alonso deluso per il risultato in Spagna

“È stato deludente non segnare punti davanti al pubblico di casa. Per tutto il fine settimana abbiamo faticato con il nostro ritmo e nella gara di oggi abbiamo sofferto il forte degrado delle gomme. Probabilmente sarà dura nei prossimi fine settimana di gara, ma abbasseremo la testa e lavoreremo ancora più duramente per cercare di migliorare. Abbiamo l’Austria il prossimo fine settimana e poi la gara di casa della squadra a Silverstone”.

Stroll consapevole delle difficoltà

“Sapevamo che oggi sarebbe stata una sfida, ma la gara è stata comunque dura. Abbiamo optato per la strategia delle due soste e, come previsto, gran parte della corsa è stata spesa per gestire il degrado delle gomme. Non siamo stati abbastanza competitivi e dobbiamo lavorare prima dell’Austria per trovare qualche decimo di prestazione in più”.