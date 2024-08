F1 | GP Italia, prove libere 2: acuto di Hamilton, cinque piloti in un decimo e mezzo [RISULTATI]

F1 GP Italia – Squillo di Lewis Hamilton nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il miglior tempo ottenuto questa mattina da Max Verstappen, l’inglese della Mercedes è riuscito a portarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, fermando il cronometro sull’1’20″739, appena tre millesimi più veloce della McLaren di Lando Norris. Una sfida entusiasmante nella “fornace” di Monza (anche oggi le temperature hanno sfiorato i 35°) che ha fatto sognare i numerosi tifosi presenti sulle tribune in questa prima giornata di attività sul tracciato brianzolo, tirato a lucido grazie al nuovo asfalto e ai cordoli più bassi, che hanno notevolmente abbassato i tempi sul giro.

Hamilton detta il ritmo a Monza

Da notare che l’inglese è stato l’unico ad adottare una gestione delle gomme “diversa” con la mescola media: dopo un inizio molto lento, il sette volte campione del mondo ha progressivamente aumentato il ritmo, trovando il giusto passo rispetto ai colleghi. Altri, invece, hanno adottato una gestione “classica” e hanno incontrato parecchie difficoltà con il consumo e il graining, anche a causa delle elevate temperature dell’asfalto.

Con il terzo tempo si è piazzato Carlos Sainz, seguito da Oscar Piastri e dall’altra Ferrari di Charles Leclerc, tutti racchiusi in appena un decimo e mezzo. Le Rosse sono sembrate abbastanza in forma sul giro secco, ma, come la Mercedes, hanno mostrato un andamento poco lineare sulla lunga distanza. Dopo aver ceduto la vettura questa mattina ad Andrea Kimi Antonelli, George Russell ha chiuso la giornata con il sesto tempo, mentre in settima, ottava e nona posizione si sono classificati rispettivamente Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo e Fernando Alonso.

Libere del GP Italia, i top dieci

Infine, a completare la top ten, Lance Stroll. Da segnalare un’interruzione dopo circa mezz’ora a causa di un incidente alla Parabolica che ha coinvolto Kevin Magnussen: come avvenuto questa mattina con Antonelli, il danese ha perso il posteriore in staccata ed è finito contro le barriere. Un epilogo che lo costringerà a un lavoro straordinario nella terza e ultima sessione di prove, in programma domani. Non ha segnato un tempo con gomme soft Max Verstappen, solo 14°. Appuntamento alle 12:30 per l’ultima ora di attività prima della qualifica, che stabilirà l’ordine di partenza per questo round del mondiale sul tracciato di Monza.

Mercedes, McLaren and Ferrari lock out the top six ✅ Here's the classification from FP2 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jBdBzYldPg — Formula 1 (@F1) August 30, 2024