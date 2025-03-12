Ferrari | GP Australia, Vasseur: “Ci sono molte incognite, test in Bahrain difficili da interpretare”

La Ferrari sarà probabilmente la grande attenzionata del Gran Premio d’Australia, primo round del mondiale 2025 di Formula 1. All’Albert Park, la SF-25 è chiamata a dare le prime risposte dopo che i test in Bahrain hanno lasciato diversi punti interrogativi sulla competitività di una vettura che non sembra, apparentemente, potersela giocare subito con la McLaren. Il circuito di Melbourne è chiaramente poco rappresentativo rispetto alle reali forze in pista, è sempre stato così, ma partire con il piede giusto inietterà sicuramente fiducia e consapevolezza nel team vice campione del mondo, il quale dovrà confermarsi in pista dopo due mesi di attenzioni totali per la nuova coppia di piloti formata da Leclerc e dal sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

“L’attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. In un certo senso sembra di tornare al passato, dato che sono trascorsi alcuni anni dall’ultima volta che l’Australia ha ospitato il round di apertura. Il circuito cittadino di Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l’anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende. Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare”.

“Durante l’inverno abbiamo lavorato duramente in fabbrica a Maranello, e lo stesso hanno fatto Charles, che ha curato con particolare attenzione la preparazione fisica, e Lewis, che ha dato il massimo per integrarsi nel team il più rapidamente possibile. Credo che ci sia tutto il necessario per fare bene ma, come sempre, per prima cosa ci concentreremo su noi stessi, consapevoli che questo è solo l’inizio di una stagione molto lunga. Una settimana fa abbiamo ricevuto un’accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e adesso, a Melbourne, vogliamo dare il massimo per a dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi”.

