F1 | Zak Brown in pista con la McLaren di Ricciardo a Silverstone

Nella giornata di ieri, la Red Bull ha comunicato l’addio di Daniel Ricciardo, il quale ha disputato l’ultima gara con la Racing Bulls a Singapore prima di congedarsi dalla Formula 1. Quello dell’australiano sembra un a mai più rivederci con il Circus, e i messaggi nei suoi confronti sono stati tantissimi, e difficilmente ricordiamo un saluto del genere da parte degli attori protagonisti di questo sport per il ritiro o presunto tale di un pilota. Zak Brown, amministratore delegato della McLaren ha voluto rendere omaggio all’australiano di Sicilia, e oggi è sceso in pista a Silverstone con la MCL35M, ma vettura del 2021 che lo stesso Ricciardo ha portato alla vittoria a Monza in quella stagione poi vinta da Verstappen, riportando il team di Woking al successo dopo nove anni.

“Una giornata fantastica a Silverstone provando la MCL35M con cui Daniel vinse il Grabn Premio d’Italia a Monza nel 2021 – ha detto Brown. Nel mio cuore sono sempre un pilota, ed è un privilegio guidare un’auto che ha un significato così speciale per me”. Tra i due c’è sempre stato un rapporto speciale, nonostante l’addio a fine 2022 sia stato parecchio doloroso da ambo le parti. Ma quella vittoria rappresenta un punto importante per il ritorno del team di Woking al vertice, e Ricciardo ne è stato l’assoluto protagonista.