F1 | Addio Ricciardo, Lawson: “A Singapore una pessima atmosfera”

L’addio di Daniel Ricciardo alla Racing Bulls e a quanto pare alla Formula 1 ha scatenato molteplici reazioni da parte di colleghi piloti e non solo. Il pilota australiano ha lasciato dopo il Gran Premio di Singapore, ma già durante il weekend di gara la cosa sembrava praticamente certa. A confermarlo è stato anche Lawson, giovane neozelandese e che prenderà proprio il posto dell’ex Red Bull a partire dal prossimo appuntamento di Austin tra meno di un mese. Liam ha ammesso come l’atmosfera all’interno del garage fosse tutt’altro che idilliaca.

“Il weekend di Singapore non è stato affatto piacevole, perché tutti sapevamo cosa stava per succedere – ammette Lawson. Allo stesso tempo, Daniel è sempre stato molto corretto con me, anche l’anno scorso, quando ho guidato al posto suo. Anche in questa stagione, non ho mai sentito di essere in una vera competizione con lui per il sedile. Quindi, le sensazioni nel fine settimana erano pessime. Tuttavia, l’opportunità di correre in Formula 1 capita una sola volta, e per me è arrivata adesso. Sono grato alla Red Bull per questa possibilità e sento di doverla sfruttare al massimo. Anche Daniel mi ha detto la stessa cosa: mi ha incoraggiato a fare il meglio con questa chance che mi è stata data”.

“Ha fatto un lavoro eccezionale per tutto il weekend, e ho un enorme rispetto per lui e per come ha gestito la situazione. Non credo sia facile immaginare cosa significhi trovarsi in una posizione del genere. Io mi sono trovato in una situazione simile l’anno scorso, ma ci sono anche delle differenze: Daniel è una figura pubblica molto più nota di me, quindi ha dovuto affrontare tante domande durante il weekend, riuscendo comunque a gestirle alla grande. Ha fatto davvero un lavoro straordinario”.

