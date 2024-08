F1 | Ferrari, comincia a delinearsi la struttura tecnica dopo l’addio di Enrico Cardile

F1 Ferrari Tondi – Comincia a delinearsi la struttura tecnica e gestionale che la Scuderia Ferrari ufficializzerà poco prima del prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale di Formula 1 che segnerà la fine della consueta pausa estiva di agosto.

Dopo l’addio di Enrico Cardile, ex D.T. che ha lasciato il team per dirigersi verso Aston Martin, Diego Tondi è stato il primo tecnico a ufficializzare un cambiamento all’interno della factory di Maranello. L’ingegnere galatinese, tramite un post su LinkedIn, ha annunciato la sua promozione a Head of Aerodynamics (responsabile dell’aerodinamica), ottenendo così un significativo aumento di responsabilità alle spalle del Direttore Tecnico. Attualmente questa carica è ricoperta ad interim da Frederic Vasseur, ma è chiaro che il manager francese cederà presto il proprio ruolo a una nuova figura incaricata di guidare lo sviluppo delle monoposto che scenderanno in pista dopo il 2025.

Voci di corridoio indicano Loic Serra, ex ingegnere della Mercedes, come candidato principale per assumere questa posizione una volta terminato il suo periodo di gardening a fine settembre. Tuttavia rimane l’incognita Adrian Newey, in uscita dalla Red Bull e conteso con Aston Martin, McLaren e Williams. Due profili di spessore a cui spetterebbe il compito di guidare la Rossa verso la rivoluzione tecnica e aerodinamica in programma dal 2026. Tondi, entrato in Ferrari nel 2007, ha iniziato a lavorare con il team di Formula 1 nel 2008, dedicandosi principalmente al dipartimento aerodinamico.