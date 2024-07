F1 | Vowles: “Antonelli non debutterà con noi in questa stagione”

Il team principal della Williams, ha dichiarato di non avere intenzione di offrire al pilota junior della Mercedes, Kimi Antonelli, l’opportunità fare una gara con la scuderia britannica in questa stagione. Ieri, la scuderia britannica ha annunciato la firma con Carlos Sainz dal 2025 in poi. Questo significa che Logan Sargeant lascerà la Williams a fine stagione ma James Vowles ha lasciato intendere che l’americano potrebbe essere sostituito anche prima, nel caso in cui non porti a casa risultati soddisfacenti.

“Devi guadagnarti il tuo posto, a Silverstone e Budapest se l’è guadagnato”, ha commentato il britannico prima del Gran Premio del Belgio.

“Non ho intenzione di prendere una decisione da una gara all’altra. Quello che non voglio è sedermi qui e dire che Logan ha assolutamente un posto inchiodato per sempre in questa situazione. Guadagnatelo, come io devo guadagnarmi il mio lavoro, come Alex deve guadagnarsi il suo lavoro allo stesso tempo”.

L’ex stratega della Mercedes gode ancora di uno stretto rapporto con la sua ex squadra e con Toto Wolff. Da qui, è nata l’ipotesi che Williams possa offrire a Kimi Antonelli l’occasione di fare una gara in Formula 1, in vista della possibile promozione alla Mercedes. Tuttavia, Vowles ha precisato che avrebbe sostituito Sargeant solo con un pilota più esperto, non un pilota junior come Antonelli.

“Toto non lo sta spingendo verso di me. E la mia prospettiva, è che preferirei di gran lunga dare a Logan tutte le opportunità per avere successo ed essere un pilota professionista. Ecco perché non ho detto un sì assoluto. Quando renderemo questa macchina più veloce, e la renderemo più veloce, ho la responsabilità di finire il più in alto possibile in campionato. E se ci riesce, è geniale. Se non lo fa, allora devo riconsiderare le mie opzioni”.