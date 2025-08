F1 | Surer: “Ritiro Hamilton? In quel caso anche la Ferrari avrebbe responsabilità”

Quello che sta vivendo Lewis Hamilton è stato finora un difficile inizio di stagione. L’esordio in Ferrari è stato al momento molto complicato, con il sette volte campione del mondo che ha concluso la lunga e vincente esperienza in Mercedes per sposare la causa del Cavallino, con l’unico lampo rappresentato dall’appuntamento di Shanghai dove il 44 ha segnato pole e vittoria nella Sprint Race.

Sulle difficoltà finora riscontrate ne hanno discusso vari addetti ai lavori, tra i quali Ralf Schumacher che ritiene probabile un ritiro di Hamilton qualora non dovessero esserci cambiamenti positivi l’ex Mercedes. “Spero che per Lewis cambi situazione, ma temo che appenderà il casco al chiodo prima della scadenza del suo contratto”, ha detto Schumacher a SPORT1.

Discutendo di un ipotetico ritiro di Hamilton, l’ex driver svizzero Marc Surer ha sottolineato come le eventuali conseguenze di tale scenario dovrebbero essere condivise con la stessa Ferrari.

“Se Hamilton decidesse di ritirarsi è un conto – ha dichiarato Surer, intervistato da SPORT1 – Ma anche la Ferrari avrebbe responsabilità. A un certo punto le vendite del merchandising non avranno più alcun ruolo perché non ci sarà più successo”.

Surer, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Allora la Ferrari chiederà a Lewis se preferisce smettere. Soprattutto perché a Maranello sanno anche che potrebbe esserci Max Verstappen sul mercato”.