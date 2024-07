F1 | Norris nervoso nel retropodio a Budapest, se la prende con Hamilton [VIDEO]

Il Gran Premio d’Ungheria che si è disputato qualche giorno fa, si può descrivere con una parola: nervosismo. Max Verstappen ha dato il meglio di sé sbraitando con il team in più di un’occasione mentre Lando Norris per diversi giri ha fatto orecchie da mercante quando la McLaren gli ha chiesto di fare passare il compagno di squadra, Oscar Piastri, per la vittoria. La faccia del britannico, una volta tolto il casco, parlava da sola e Lando nel retropodio ha sfogato la sua rabbia con l’incolpevole Lewis Hamilton che voleva solo complimentarsi con la scuderia di Woking per l’ottimo lavoro. L’atteggiamento di Norris non è passato in sordina, criticato da molti sul web.

“Ragazzi, siete stati veloci” ha esordito Lewis Hamilton, probabilmente per rompere il ghiaccio vista l’atmosfera tesa (Norris è arrivato e ha buttato in terra il cappellino, ndr).

“Anche tu avevi una macchina veloce sette anni fa”, la replica stizzita di Norris.

“Sette anni fa? Sicuro. E tu, dov’eri? Eri qui sette anni fa?”, risponde il sette volte iridato.

“Lo sai, avevi una macchina veloce, ce l’hai avuta per tanto tempo ora tocca a noi”, ha chiosato il pilota della McLaren con Hamilton che ha poi aggiunto:

“Non mi stavo lamentando, mi stavo complimentando con la vostra macchina”.