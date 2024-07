F1 | Sainz e il futuro: “Sempre più vicino a prendere una decisione”

F1 Sainz – Continua a tenere banco la questione Carlos Sainz all’interno del paddock dell’Hungaroring. Intervistato dai media nel giovedì in terra magiara, lo spagnolo è tornato a parlare del proprio futuro in Formula 1, sottolineando come ben presto potrebbero esserci delle importanti novità per quello che riguarda la stagione 2025. L’iberico, attualmente senza sedile per il prossimo anno, sta temporeggiando in attesa della “grande” chiamata, la quale potrebbe arrivare dalla Red Bull o dalla Mercedes, ovviamente in base a come si evolveranno le cose nelle prossime settimane. Una situazione di stallo che a cascata sta bloccando non solo alcuni piloti (Valtteri Bottas, Jack Doohan e Guanyu Zhou su tutti), ma anche Williams, Sauber e Alpine, ovvero le altre pretendenti ai “servigi” dell’attuale portacolori della Ferrari.

Sainz e le parole sul futuro

“Ogni giorno che passa sono sempre più vicino a prendere una decisione. Purtroppo nelle ultime settimane mi sono dedicato alle partite degli Europei e non ci ho molto pensati, mi dispiace. Ad ogni modo sono consapevole che il futuro di alcuni piloti dipenda dalla mia decisione, ma allo stesso tempo non credo che alcune cose cambieranno. Varierà la tempistica, ovviamente, ma probabilmente tutte le squadre hanno già delle priorità a seconda dello scenario che si andrà a verificare. Questo sport mi ha insegnato a essere egoista, a badare a me stesso e a prendere le decisioni che mi servono. E il tutto potrà avvenire quando avrò tutte le opzioni sul tavolo. Non ho alcuna intenzione di affrettare le cose. I team sono stati molto pazienti e li ringrazio per questo, ma anch’io ho dovuto essere paziente”.