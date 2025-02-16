F1 | Sainz: “C’è un’alta possibilità che Hamilton sia competitivo in Ferrari”

Tra le scuderie che si presenteranno in griglia con una nuova formazione di piloti nella nuova stagione figura anche la Ferrari. la scuderia del cavallino ha deciso di affiancare a Charles Leclerc una leggenda come Lewis Hamilton, con l’inglese che ha concluso la sua lunga e vincente esperienza in Mercedes per approdare a Maranello nella parte conclusiva della propria carriera.

A far posto al sette volte campione del mondo è stato Carlos Sainz, con lo spagnolo approdato in Williams dove dividerà il box con Alexander Albon. Proprio l’ex driver del Cavallino, che a Maranello ha vissuto quattro stagioni chiamato nel 2021 dall’allora team principal della Rossa Mattia Binotto per prendere il sedile di Sebastian Vettel, ha affermato che Hamilton possa essere competitivo alla guida della SF-25 tenendo anche conto dei miglioramenti mostrati in pista dalla Ferrari nella seconda metà della scorsa stagione.

Un incremento prestazionale che ha portato la Ferrari, dopo le difficoltà riscontrate nella parte centrale del campionato, coincisa con le gare estive, a contendersi il titolo costruttori alla McLaren fino all’ultima gara di Abu Dhabi. Lotta iridata che alla fine ha sorriso alla squadra di Woking che ha rinverdito una bacheca che era vuota, lato marche, dal lontano 1998.

“Se giudico i risultati ottenuti, il suo background, posso solo dire che c’è un’alta possibilità che sia competitivo in Ferrari – ha dichiarato Sainz, citato da RacingNews365 – Ma come per tutte le cose, tutto dipenderà da quanto si saprà adattare a una macchina e a una squadra”.

Lo spagnolo, continuando a parlare di Hamilton, ha aggiunto: “Ci sono così tante variabili che per me è impossibile fare previsioni. Ma posso solamente dire che quando me ne sono andato, quando ho lasciato la Ferrari, sentivo che la squadra, sia la Ferrari che Charles, erano pronti per lottare per un campionato del mondo. Con l’arrivo di Lewis, queste possibilità possono solo aumentare”.

