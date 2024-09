F1 | Russell in Red Bull, Wolff risponde: “Ad Horner piace sempre mettere zizzania”

F1 Russell Red Bull – Intercettato dal Daily Mail, Toto Wolff non ha usato mezze misure nel difendere la posizione di George Russell all’interno della Mercedes. Nonostante le numerose voci sul futuro di Max Verstappen, sempre più legato al team anglo-tedesco, il Team Principal austriaco ha ribadito la fiducia della squadra nel talento britannico, sottolineando che quest’ultimo ricopre un ruolo chiave non solo nei programmi attuali del team, ma anche in quelli futuri. Una posizione chiara, che risponde indirettamente al timido interesse mostrato da Christian Horner in ottica 2026.

Wolff risponde ad Horner sulle voci inerenti a Russell

“Christian Horner sembra sempre pronto a mettere zizzania, ma la realtà è chiara: Russell è, è sempre stato e speriamo rimarrà a lungo un pilota Mercedes. Ha firmato un contratto pluriennale con noi e siamo estremamente soddisfatti del contributo che sta dando al team”.

