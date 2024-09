F1 | McLaren, Norris taglia corto sulla flessibilità delle ali: “A fare la differenza è la vettura nel complesso”

F1 Norris McLaren – Vincitore a Singapore con un ampio margine sugli avversari, Lando Norris ha esaltato la forza della MCL38 in questo terzo conclusivo del Mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come la polemica relativa alla flessibilità delle ali non abbia compromesso, in alcun modo, la prestazione pura della vettura a Singapore. Nonostante alcune piccole modifiche apportate al pacchetto MCL38 su indicazione della Federazione, in seguito a quanto accaduto nelle ultime settimane, Norris e Oscar Piastri sono riusciti a dimostrare una netta superiorità a Marina Bay, rivelandosi veloci ed efficienti in ogni condizione di utilizzo della monoposto. Una condizione importante che i rivali dovranno tentare di contrastare nei sei round conclusivi del Mondiale.

Norris esalta la forza della MCL38

“Abbiamo persino dovuto apportare modifiche ad alcune parti dell’auto, come le ali, a causa delle lamentele degli altri team. Nonostante questo, abbiamo vissuto un weekend straordinario, probabilmente uno dei più dominanti su questa pista. Sinceramente, non penso che queste modifiche abbiano fatto la differenza. La verità è che la macchina sta funzionando benissimo da parecchio tempo. In alcune gare, però, non sono riuscito a esprimere il mio pieno potenziale, nonostante avessi il ritmo giusto. Parte della responsabilità è mia: non sempre ho fatto il lavoro migliore, e questo mi è costato caro.”

