F1 | Rosberg sulle difficoltà di Hamilton in Ferrari: “Se non ha risposta neanche lui, è dura”

Quello che ha visto protagonista Lewis Hamilton è stato un difficile inizio di stagione, coinciso con l’esordio in Ferrari. Il sette volte campione del mondo, arrivato in rosso al posto di Carlos Sainz approdato invece in Williams, eccezion fatta per qualche lampo coinciso con la pole e la vittoria in Cina nella Sprint Race, il terzo posto conquistato sempre nella Sprint ma a Miami e il quarto posto in rimonta maturato a Imola, non è riuscito ad avere feeling alla guida della SF-25.

Proprio nell’ultimo appuntamento, disputato lo scorso weekend sulla pista di Barcellona, l’inglese è stato protagonista di un sorpasso beffa nel finale di gara da parte della Sauber di Nico Hulkenberg che ha certificato l’ennesimo weekend difficile.

Una situazione, della quale il diretto interessato non sa darsi una risposta, che ha analizzato l’ex compagno di squadra ai tempi della Mercedes Nico Rosberg.

“Domenica è stata una giornata orribile per lui, perché era semplicemente lento, cosa molto insolita – ha dichiarato Rosberg ai microfoni di Sky Sports UK – Sì, a volte è stato un po’ fuori forma in qualifica, ma in gara di solito è davvero fantastico e la gara è stata scioccantemente negativa”.

Rosberg ha poi aggiunto: “Non ha risposte nemmeno lui. C’erano danni sul fondo? Questi fondi sono così delicati e può sempre esserci un po’ di roba e si perde un sacco di tempo. Oppure cosa è successo?”.

Il campione del mondo 2016, terminando il proprio pensiero sul driver del Cavallino, ha detto: “Quando non hai risposte, è davvero dura per un pilota e poi vedi il tuo compagno di squadra correre verso il terzo posto sul podio. Alla luce dell’intera stagione che ha avuto finora, è una situazione davvero negativa”.