F1 | GP Silverstone: Charles Leclerc torna alla vittoria!

Risultati F1 Silverstone –

Charles Leclerc interrompe il digiuno di vittorie e riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio conquistando il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul tracciato di Silverstone, il pilota monegasco ha costruito il proprio successo con una partenza perfetta, prendendo immediatamente la leadership ai danni di Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane pilota della Mercedes, scattato davanti a tutti, sembrava però avere le carte in regola per tentare il controsorpasso nella seconda parte di gara. Grazie a una strategia differenziata, Antonelli disponeva infatti di pneumatici più freschi di circa dieci giri e, giro dopo giro, stava riducendo sensibilmente il distacco da Leclerc.

La gara del bolognese si è però complicata improvvisamente. Un passaggio troppo aggressivo sul cordolo di Copse ha provocato danni alla sua Mercedes, costringendolo a rientrare ai box due volte. Il conseguente arretramento in classifica è stato aggravato da una penalità di cinque secondi inflitta dai commissari per ripetute violazioni dei track limits. Una sanzione che, con la gara terminata in regime di Safety Car, lo ha fatto scivolare definitivamente fuori dalla zona punti.

Finale nel caos

Le polemiche si sono concentrate soprattutto sugli ultimi giri. Al 48esimo passaggio Max Verstappen è finito nella ghiaia alla Stowe dopo un’uscita di pista, rendendo inevitabile l’ingresso della Safety Car. La direzione gara aveva inizialmente comunicato l’intenzione di far rientrare la vettura di sicurezza al termine del penultimo giro, lasciando presagire un ultimo giro tutto da vivere. Pochi istanti dopo, però, un nuovo messaggio ha confermato il mantenimento della Safety Car fino alla bandiera a scacchi, cancellando di fatto qualsiasi possibilità di ripartenza e lasciando tifosi e addetti ai lavori con più di un interrogativo sulla gestione del finale.

Ferrari sfiora la doppietta

Per la Scuderia di Maranello la giornata resta comunque estremamente positiva. Lewis Hamilton sembrava destinato a completare una doppietta Ferrari, ma la scelta di montare un nuovo set di gomme soft in vista di una possibile ripartenza si è rivelata controproducente quando è diventato chiaro che la gara si sarebbe conclusa in neutralizzazione.

George Russell, nonostante una corsa complicata da una lenta foratura nelle fasi centrali, è riuscito così a sopravanzare il sette volte campione del mondo e a conquistare la seconda posizione. Hamilton ha chiuso terzo, ma il suo risultato resta provvisorio in attesa dell’esito dell’investigazione aperta dai commissari per una presunta infrazione in regime di bandiere gialle.

Per Leclerc si tratta di un successo pesante, il primo della stagione, che rilancia le ambizioni del monegasco e restituisce fiducia a una Ferrari apparsa finalmente competitiva su uno dei circuiti più iconici del calendario iridato.

Gran Premio di Silverstone: la classifica finale

Quarta posizione per la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull di Isack Hadjar. Si confermano le Racing Bulls con Liam Lawson sesto davanti ad Arvid Lindblad.

Buona prova dell’Audi con l’ottava posizione di Gabriel Bortoleto che precede le Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly, a chiudere la Top 10.

La classifica Mondiale

Nonostante il KO di oggi, Kimi Antonelli resta al comando della classifica con 179 punti e un vantaggio di 25 punti su George Russell. Lewis Hamilton resta terzo con 147 punti, davanti a Charles Leclerc che segue con 108.