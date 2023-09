F1 | Riecco il solito Verstappen: vittoria dominante a Suzuka

La gara di Marina Bay resterà un caso isolato in una stagione vissuta da assoluto protagonista. Max Verstappen è tornato a dettare legge e lo ha fatto nell’appuntamento di casa della Honda che ha sancito l’aritmetica certezza per la Red Bull del Mondiale costruttori. L’olandese è stato il principale attore del weekend fin dal venerdì, lasciando solamente le briciole alla concorrenza. Una supremazia che ha permesso a Verstappen di ottenere la tredicesima vittoria in campionato, portandolo ad un passo dalla conquista del terzo titolo che dovrebbe arrivare in Qatar tra due settimane.

“È stato un weekend incredibile, vincere qui è stato grandioso – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – La macchina ha funzionato molto bene con ogni mescola, però la cosa più importante è la vittoria del Mondiale costruttori. Sono molto orgoglioso di tutti coloro che lavorano in pista e in fabbrica, stiamo vivendo un anno incredibile”.

L’olandese, concludendo la propria analisi, ha aggiunto: “Se ha avuto qualche momento di preoccupazione? Si, in partenza. Ma poi è stata una gara lineare molto tranquilla”.